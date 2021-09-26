Обманутые дольщики «Север-Траста» могут дождаться компенсации

26.09.2021 | 15:13

В Пензе обманутым дольщикам «Север-Траста» хотят выплатить компенсацию. В настоящее время этот вопрос решается.

Разобраться с несостоявшимися жильцами ЖК на улице Кижеватова врио губернатора Олега Мельниченко попросила пензячка Юлия. Свое обращение она разместила в Instagram-аккаунте избранного главы региона.

ЖК «Янтарный» строится с 2006 года. Работы не раз прерывались и возобновлялись, а в 2015-м встали окончательно. Затем застройщик обанкротился. 157 дольщиков, вложивших деньги в строительство на раннем этапе, остались и без средств, и без квартир.

В марте 2021 года появилась информация о том, что здание доделают. Фонд защиты прав дольщиков рассчитал размер как возмещения дольщикам убытков, так и завершения строительства. Второе оказалось выгоднее.

Однако пензенские власти вопрос не закрыли, склонившись в пользу компенсаций обманутым гражданам.

«В настоящее время правительством области и Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства ведется работа, направленная на корректировку решения наблюдательного совета фонда с завершения строительства объекта застройщика «Север-Траст» на выплаты компенсаций пострадавшим гражданам - участникам долевого строительства», - ответил Юлии представитель управления ГЖИ региона.

Кроме того, предполагается внести изменения в закон Пензенской области «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, привлекавших денежные средства граждан на строительство многоквартирных домов на территории Пензенской области». Внесенные коррективы позволят оформить выплату дольщикам «Север-Траста» 2-й и 3-й очереди.