В Пензенской области готовы ввести QR-коды для общепита

По мнению руководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаила Перекусихина, в Пензенской области могут ужесточить условия посещения общественных мест, в частности организаций общественного питания.
Об этом он сообщил в в эфире телеканала «Россия 24» в четверг, 23 сентября.
Это связно с неблагоприятным прогнозом распространения коронавирусной инфекции.
«Мы будем предлагать ввести дополнительные ограничительные мероприятия и потребуем усиления работы по исполнению имеющихся ограничений. Так, наличие медицинской документации и тест-систем предлагается ввести в организациях общественного питания», - сообщил Михаил Перекусихин.
Имеются в виду документы, которые сейчас необходимо предъявить при посещении массовых мероприятий. Это ПЦР-тест с отрицательным результатом (он действителен в течение трех дней); справку о перенесенном в течение полугода коронавирусе; QR-код, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19. Такое решение было принято на региональном уровне 14 сентября.
24 сентября в Пензенской области продлили режим повышенной готовности до 31 октября. Решение о введении дополнительных ограничений пока не принято.
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