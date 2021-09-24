Общество

В Пензенской области готовы ввести QR-коды для общепита

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По мнению руководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаила Перекусихина, в Пензенской области могут ужесточить условия посещения общественных мест, в частности организаций общественного питания.

Об этом он сообщил в в эфире телеканала «Россия 24» в четверг, 23 сентября.

Это связно с неблагоприятным прогнозом распространения коронавирусной инфекции.

«Мы будем предлагать ввести дополнительные ограничительные мероприятия и потребуем усиления работы по исполнению имеющихся ограничений. Так, наличие медицинской документации и тест-систем предлагается ввести в организациях общественного питания», - сообщил Михаил Перекусихин.

Имеются в виду документы, которые сейчас необходимо предъявить при посещении массовых мероприятий. Это ПЦР-тест с отрицательным результатом (он действителен в течение трех дней); справку о перенесенном в течение полугода коронавирусе; QR-код, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19. Такое решение было принято на региональном уровне 14 сентября.

24 сентября в Пензенской области продлили режим повышенной готовности до 31 октября. Решение о введении дополнительных ограничений пока не принято.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Иоан говорит что придет время, никто купить не продать ничего не сможет без печати антихриста на себе, кажется оно приходит

Гость||

Швайне, предъявить аусвайс. Все повторяется. Перед дедами дюже стыдно.

Гость||

Мне бы так перекусить, от души.

Гость||

Приехали , выходим))))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Так, наличие медицинской документации и тест-систем предлагается ввести в организациях общественного питания», - сообщил
Пробный мяч. Отобьют или пропустят пензюки?

Гость||

Режим один на всех! Мировое управление обществом. Долой границы и нации, Земля общий дом. Ковид объединяет.

Гость||

Меня хоть и заставили сделать прививку, но по QR кодам я точно ходить никуда не буду и думаю многие, которых заставили сделать так же поступят. Значит получается правительство наше решило немного сократить столовых и ресторанов в городе, больше никак не скажешь...

Гость||

Рестораны, прощайтесь с выручкой! Слава ублюдкам!

Гость||

Давно пора чтоб столовые разорить

Гость||

Чужое горе - мне радость. Так что ли?

Гость||

Ну че? Завыло, БОЛОТО?

Имя: Гость
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