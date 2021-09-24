В Пензенской области готовы ввести QR-коды для общепита

24.09.2021 | 11:08

По мнению руководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаила Перекусихина, в Пензенской области могут ужесточить условия посещения общественных мест, в частности организаций общественного питания.

Об этом он сообщил в в эфире телеканала «Россия 24» в четверг, 23 сентября.

Это связно с неблагоприятным прогнозом распространения коронавирусной инфекции.

«Мы будем предлагать ввести дополнительные ограничительные мероприятия и потребуем усиления работы по исполнению имеющихся ограничений. Так, наличие медицинской документации и тест-систем предлагается ввести в организациях общественного питания», - сообщил Михаил Перекусихин.

Имеются в виду документы, которые сейчас необходимо предъявить при посещении массовых мероприятий. Это ПЦР-тест с отрицательным результатом (он действителен в течение трех дней); справку о перенесенном в течение полугода коронавирусе; QR-код, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19. Такое решение было принято на региональном уровне 14 сентября.

24 сентября в Пензенской области продлили режим повышенной готовности до 31 октября. Решение о введении дополнительных ограничений пока не принято.