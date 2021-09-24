В Пензенской области вновь продлен режим повышенной готовности

24.09.2021 | 10:43

Режим повышенной готовности в Пензенской области, связанный с распространением коронавирусной инфекции, продлен до 31 октября. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщили в правительстве региона.

Режим повышенной готовности начал действовать в регионе с 16 марта 2020 года и с тех пор неоднократно продлевался, последний раз - до 30 сентября.

14 сентября условия посещения массовых мероприятий смягчили - их разрешили проводить при условии заполняемости не более 50% в помещениях, имеющих отдельный вход.

При этом необходимо иметь один из трех документов: ПЦР-тест с отрицательным результатом (он действителен в течение трех дней);справку о перенесенном в течение полугода коронавирусе; QR-код, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19.

Ранее проводить массовые мероприятия на открытом воздухе можно было при участии не более 50 человек, в закрытом помещении - не более 20.