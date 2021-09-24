Общество

В Пензенской области вновь продлен режим повышенной готовности

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Режим повышенной готовности в Пензенской области, связанный с распространением коронавирусной инфекции, продлен до 31 октября. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщили в правительстве региона.

Режим повышенной готовности начал действовать в регионе с 16 марта 2020 года и с тех пор неоднократно продлевался, последний раз - до 30 сентября.

14 сентября условия посещения массовых мероприятий смягчили - их разрешили проводить при условии заполняемости не более 50% в помещениях, имеющих отдельный вход.

При этом необходимо иметь один из трех документов: ПЦР-тест с отрицательным результатом (он действителен в течение трех дней);справку о перенесенном в течение полугода коронавирусе; QR-код, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19.

Ранее проводить массовые мероприятия на открытом воздухе можно было при участии не более 50 человек, в закрытом помещении - не более 20.

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Гость||

Баранобесие продолжается

Гость||

в чём выражено это продление? щемить бабок без масок? клоуны

Гость||

penzainform.ru писал(a):

При этом необходимо иметь один из трех документов: ПЦР-тест с отрицательным результатом (он действителен в течение трех дней);справку о перенесенном в течение полугода коронавирусе; QR-код, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19.
Эти требования не выполняют в культовых сооружениях РПЦ.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

14 сентября условия посещения массовых мероприятий смягчили - их разрешили проводить при условии заполняемости не более 50% в помещениях, имеющих отдельный вход.
В РПЦ не соблюдают требования режима повышенной готовности и полиция их никогда не штрафует.

Гость||

Гость писал(a):

Эти требования не выполняют в культовых сооружениях
Пошел вон, мракобес.

Гость||

Гость писал(a):

11:06
Озабоченный

Гость||

в жопу себе могут свой режим запихнуть те кто его выдумал

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Об этом в четверг, 24 сентября, сообщили в правительстве региона
Вроде пятница 24 сентября 2021 года

Гость||

подожди, ща похмелятся и в колею войдут

Гость||

они еще никак не протрезвеют после выборов

Гость||

Гость писал(a):

они еще никак не протрезвеют после выборов
герои сказки надели маски, плесни вакцины из сомелье, как это круто простунться утром лицов в салате Оливье

Гость||

Гость писал(a):

Пошел вон, мракобес.
там то врачеподлиз илди лесом

Гость||

Странный режим - всем стоять раком на низком старте в постоянной готовности неизвестно к чему...

Гость||

Гость писал(a):

Озабоченный
А вы ребята из РПЦ? Ну и как это быть над законом и над другими гражданами?

Гость||

Гость писал(a):

Пошел вон, мракобес.
Где ты болезный мракобеса увидел?

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Имя: Гость
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