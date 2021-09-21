Общество

В Пензе к отоплению подключено почти 80% жилого фонда

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В Пензе отопление поступает в 2 007 многоквартирных домов, то есть 78% жилфонда. Об этом заммэра Павел Якунин сообщил на оперативном совещании в городской администрации, состоявшемся во вторник, 21 сентября.

«Отапливаются 72 школы, 107 детских садов, 31 учреждение культуры, 72 медицинских учреждения, 9 спортивных объектов, 12 социальных учреждений», - уточнил докладчик.

Павел Якунин напомнил, что в течение десяти дней с начала отопительного сезона, то есть до 27 сентября, ресурс должен поступить во все жилые дома.

Батареи начали теплеть с 17-го числа. К 18 сентября к услуге подключили 21 учреждение социальной сферы и 158 жилых домов, к 19-му доля жилых домов в Пензе, в которые поступил ресурс, достигла 70%.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Павел Якунин напомнил,
Только что недавно начал работать в администрации и начал со лжи! Без лжи в администрации, видимо, никак! Терновка вся без отопления и горячей воды! Оторвал бы задницу от кресла, да проверил бы лично, а не по фальшивым справкам подчинённых докладывал.

Гость||

Что врут вся терновке без отопления и горячей воды

Гость||

Батареи холодные . Прямо как с голосованием.)

Гость||

Кто-то напишет может,где включили отопление???

Гость||

Вот врут!!! Заводской район - нет отопления, Арбеково - нет отопления. Знакомых, кого не спрошу, все отвечают: нет отопления. А совесть у чиновников, рисующих такие цифры, есть?

Гость||

где включили.в арбеково колотун......

Гость||

Арбеково-нет отопления и горячей воды

Гость||

Отопление включили. В одной комнате тёпленькие слегонца, а в других к вечеру остыли напрочь.

Гость||

Арбеково - нет отопления! Завтра на сутки еще и без воды оставят!!!! Безобразие полнейшее!!!

Гость||

Гость писал(a):

В одной комнате тёпленькие слегонца, а в других к вечеру остыли напрочь.
Спустите воздух из стояка и батарей, тогда и потеплеют.

Гость||

Гость писал(a):

Спустите воздух из стояка и батарей, тогда и потеплеют.
Соседи тупят или ленятся.

Гость||

Арбеково у Аптеки перекопано все- никак трубы не заменят, все лето ковыряются...Какое отопление к 27 числу???? Все раскопано, никого нет

Гость||

Ну сентябрь ещё только, времени вагон осталось, до НГ ещё далеко!

Гость||

Счастливые кто без отопления.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе отопление поступает в 2 007 многоквартирных домов, то есть 78% жилфонда.
А нам не дали. Пронесло. В квартире тепло и без отопления.

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Имя: Гость
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