В Пензе к отоплению подключено почти 80% жилого фонда

21.09.2021 | 10:44

В Пензе отопление поступает в 2 007 многоквартирных домов, то есть 78% жилфонда. Об этом заммэра Павел Якунин сообщил на оперативном совещании в городской администрации, состоявшемся во вторник, 21 сентября.

«Отапливаются 72 школы, 107 детских садов, 31 учреждение культуры, 72 медицинских учреждения, 9 спортивных объектов, 12 социальных учреждений», - уточнил докладчик.

Павел Якунин напомнил, что в течение десяти дней с начала отопительного сезона, то есть до 27 сентября, ресурс должен поступить во все жилые дома.

Батареи начали теплеть с 17-го числа. К 18 сентября к услуге подключили 21 учреждение социальной сферы и 158 жилых домов, к 19-му доля жилых домов в Пензе, в которые поступил ресурс, достигла 70%.