В Пензе в первый день отопительного сезона тепло поступит в 158 домов

17.09.2021 | 16:07

В пятницу, 17 сентября, в Пензе стартовал отопительный сезон, ресурс начал поступать в учреждения соцкультбыта.

Как идет процесс, проверил заммэра Павел Якунин. Он посетил городской родильный дом, школу № 31 и детский сад № 122.

«Во всех объектах параметры соответствуют нормам: после ЦТП температура на входе - 64-65 градусов», - отметил чиновник.

В пресс-службе мэрии уточнили, что тепло стало поступать всего несколько часов назад, поэтому некоторые помещения еще не успели прогреться.

«Ожидается, что в течение дня температура станет комфортной - в районе 22-24 градусов. Всего в пятницу к отоплению будет подключено 21 учреждение социальной сферы и 158 жилых домов по линии одного из поставщиков», - пояснили в пресс-службе администрации Пензы.