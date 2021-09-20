70% жилых домов в Пензе подключили к отоплению

20.09.2021 | 08:59

Доля жилых домов в Пензе, в которые поступило тепло, достигла 70%, Об этом сообщили представители местной администрации вечером в воскресенье, 19 сентября.

Батареи стали теплыми в 1 805 многоквартирных домах, 54 школах, 75 детских садах, 22 объектах культуры, 44 учреждениях здравоохранения, 7 спортивных и 9 социальных объектах.

«Планируется, что в течение 10 дней с начала отопительного сезона в Пензе отоплением будут обеспечены все городские объекты», - напомнили представители мэрии.

Отопительный сезон в Пензе стартовал 17 сентября. Это произошло раньше обычного. Год назад он начался 28 сентября. Поначалу планировалось, что ресурс поступит всем потребителям к 8 октября, однако сроки сместились.