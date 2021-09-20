Общество

70% жилых домов в Пензе подключили к отоплению

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Доля жилых домов в Пензе, в которые поступило тепло, достигла 70%, Об этом сообщили представители местной администрации вечером в воскресенье, 19 сентября.

Батареи стали теплыми в 1 805 многоквартирных домах, 54 школах, 75 детских садах, 22 объектах культуры, 44 учреждениях здравоохранения, 7 спортивных и 9 социальных объектах.

«Планируется, что в течение 10 дней с начала отопительного сезона в Пензе отоплением будут обеспечены все городские объекты», - напомнили представители мэрии.

Отопительный сезон в Пензе стартовал 17 сентября. Это произошло раньше обычного. Год назад он начался 28 сентября. Поначалу планировалось, что ресурс поступит всем потребителям к 8 октября, однако сроки сместились.

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Гость||

Ну насчет подключили сомнительно, но счетчик на оплату в этих домах уже затикал.

Гость||

Домик на фото ни хрена не подключили...

Гость||

Ладожская, 51 а………..ау

Гость||

Не верю!

Гость||

Сейчас на улице +7°C. У меня в квартире без отопления +20°C. Не нужно мне ваше досрочное отопление.

Гость||

Жемчужная, Луначарского нет отопления

Гость||

Район ЦНТИ - нет отопления, Герцена - нет отопления. Где эти 70%?

Гость||

Ладожская 110 нет отопления

Гость||

Гость писал(a):

Район ЦНТИ - нет отопления, Герцена - нет отопления. Где эти 70%?
В бюллетнях, хе-хе... Или там тоже не верите?

Гость||

Ворошилова - не топят ! Всё разрыли ещё с июня , теперь под зонтиком сварку делают.

Гость||

Гость писал(a):

В бюллетнях, хе-хе... Или там тоже не верите?
Там тоже не верю

Гость||

похоже нигде ещё не затопили!!

Гость||

Терешковой 6,8 - нет отопления!

Гость||

Терешковой 6,8-нет отопления и горячей воды!!!

Имя: Гость
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