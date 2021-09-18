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Общество

В Пензе тепло поступило более чем в тысячу домов

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В Пензе продолжается пуск тепла, стартовавший в пятницу, 17 сентября.

По состоянию на утро субботы, 18 сентября, тепло поступило в 1 056 многоквартирных домов. Подключено 33 школы, 42 детских сада, 13 объектов культуры, 29 учреждений здравоохранения, 5 спортивных объектов, 2 социальных учреждения.

«Планируется, что в течение 10 дней в Пензе отоплением будут обеспечены все городские объекты», - сообщили в пресс-службе администрации города.

В первый день к отоплению подключили 21 учреждение социальной сферы и 158 жилых домов.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

По состоянию на утро субботы, 18 сентября, тепло поступило в 1 056 многоквартирных домов.
Я конечно в шоке. В квартире +24 °C без отопления. Извините, что притворно не замерзаю.

Гость||

Гость писал(a):

Где прокуратура?
В летаргическом сне. Ты разве не в курсе что в Пензе нет прокуратуры?

Гость||

а когда дадут на Московскую отопление? Когда к зиме рыть закончат????

Гость||

Гость писал(a):

В летаргическом сне. Ты разве не в курсе что в Пензе нет прокуратуры?
Тык синие мундиры зарплаты и премии получают, а за что?

Гость||

Гость писал(a):

синие мундиры зарплаты и премии получают, а за что?
За создание хорошего образа в СМИ: https://www.penzainform.ru/television/programs/101.html

Гость||

Осенью включить отопление? Да вы чтооооо?

Гость||

Без отопления в квартире 25 градусов при открытом балконе, отопления еще нет, а деньги должны платить, как же раньше не мерзли при деревянных окнах и теплых полов?Лишь бы денег побольше содрать, действительно почему не занимается проверкой прокуратура?

Гость||

Гость писал(a):

почему не занимается проверкой прокуратура?
Потому что жар костей не ломит или прокуратуры в Пензе тупо нет. Раньше прокуратуру боялись как огня. Теперь это фантастика.

Гость||

Гость писал(a):

Отопление сейчас включили
Мрази, однако.

Гость||

Вам по 10 тысяч рублей раздали, извольте уплатить. Или вы думали, что эти деньги вам впрок пойдут?

Гость||

Гость писал(a):

Вам по 10 тысяч рублей раздали, извольте уплатить. Или вы думали, что эти деньги вам впрок пойдут?
Никто эти РАЗОВЫЕ 10 000 рублей не просил. Просили вернуть индексацию работающим пенсионерам и повысить пенсии.

Гость||

В комнатах очень холодно, не выше 17 град. при закрытых окнах и балконе. С нетерпением ждем отопления.

Гость||

Может вам, дебилам, ещё пенсионный возраст назад вернуть? Ну уж нет. Ваша старость будет неспокойная, если, конечно, доживёте. Но вы за это проголосовали. И голосуйте дальше.

Гость||

когда нет мозгов, то и ЖО.. не поможет - окно Открыто, отапливается УЛИЦА!

Гость||

Гость писал(a):

В комнатах очень холодно, не выше 17 град. при закрытых окнах и балконе.
Враньё!

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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