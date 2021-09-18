В Пензе тепло поступило более чем в тысячу домов

В Пензе продолжается пуск тепла, стартовавший в пятницу, 17 сентября.
По состоянию на утро субботы, 18 сентября, тепло поступило в 1 056 многоквартирных домов. Подключено 33 школы, 42 детских сада, 13 объектов культуры, 29 учреждений здравоохранения, 5 спортивных объектов, 2 социальных учреждения.
«Планируется, что в течение 10 дней в Пензе отоплением будут обеспечены все городские объекты», - сообщили в пресс-службе администрации города.
В первый день к отоплению подключили 21 учреждение социальной сферы и 158 жилых домов.
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penzainform.ru писал(a):Я конечно в шоке. В квартире +24 °C без отопления. Извините, что притворно не замерзаю.