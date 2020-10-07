В Пензе потеплели батареи в 63 школах, 79 детсадах, 15 стационарах

07.10.2020 | 13:23

В Пензе продолжается пуск тепла в социальных объектах. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на 19:00 вторника, 6 октября, ресурс подали в 63 школы, 79 детских садов, 7 учреждений дополнительного образования, 59 объектов здравоохранения, в том числе 15 стационаров.

Потеплели батареи в 25 зданиях (45%), относящихся к городскому управлению культуры, в 5 (29%) - к комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике, в 4 (16%) - к социальному управлению, в 3 (50%) - к областному минтруду, в 3 (25%) - к министерству культуры, в 7 (50%) - к министерству спорта, в 11 (48%) - к региональному министерству образования.

Отопительный сезон в Пензе стартовал 28 сентября. Планировалось, что ресурс поступит всем потребителям к 8 октября, однако сроки сместились.

«В связи с погодными условиями пуск тепла будет проходить до 12 октября включительно», - пояснили в пресс-службе мэрии.