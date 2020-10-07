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Общество

В Пензе потеплели батареи в 63 школах, 79 детсадах, 15 стационарах

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В Пензе продолжается пуск тепла в социальных объектах. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на 19:00 вторника, 6 октября, ресурс подали в 63 школы, 79 детских садов, 7 учреждений дополнительного образования, 59 объектов здравоохранения, в том числе 15 стационаров.

Потеплели батареи в 25 зданиях (45%), относящихся к городскому управлению культуры, в 5 (29%) - к комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике, в 4 (16%) - к социальному управлению, в 3 (50%) - к областному минтруду, в 3 (25%) - к министерству культуры, в 7 (50%) - к министерству спорта, в 11 (48%) - к региональному министерству образования.

Отопительный сезон в Пензе стартовал 28 сентября. Планировалось, что ресурс поступит всем потребителям к 8 октября, однако сроки сместились.

«В связи с погодными условиями пуск тепла будет проходить до 12 октября включительно», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

На улице +18. Самое время.

Гость||

Губернатор же сказал, чтобы тепло в дома начали давать не с 5го, как раньше планировали, а с 12-го, т. к. прогноз погоды поменялся и на улице будет тепло еще неделю.

Ну и что? Сегодня 7-е число и во всех комнатах батареи - кипяток! Ну на фига??? Реально все окна раскрыты!

Имя: Гость
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