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Общество

В области заговорили о смягчении режима повышенной готовности

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В Пензенской области ждут смягчения ограничений, наложенных из-за распространения коронавирусной инфекции.

О том, что это может произойти в ближайшие дни, сообщил на планерке глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский. Мэр поручил изучить документ, как только он будет подписан.

«Мы обещали провести «Кузницу» (традиционный фестиваль предпринимателей «Наша кузница». - Прим. ред.). Поэтому читаем внимательно, смотрим, попадаем мы туда или нет, и намечаем примерный день, когда мы это дело проведем, ориентируясь в том числе на прогноз погоды», - поручил Златогорский.

О смягчении ограничений в рамках режима повышенной готовности неоднократно просили жители Пензенской области. Люди жаловались на запрет работы общепита в ночное время и на невозможность посещать спортивные соревнования. Из-за антикоронавирусных мер в Пензе также отменили празднование Дня города.

Постановление о режиме повышенной готовности в актуальной редакции действует до конца сентября.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Постановление о режиме повышенной готовности в актуальной редакции действует до конца сентября.
Готовились , готовились , готовились , готовились, а все шло само по себе, самотеком. Сталина на них нет увы.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Люди жаловались на запрет работы общепита в ночное время
Покажите этих голодных - интересно посмотреть. Ночью нормальные люди спят, а не по кабакам шастают.

Имя: Гость
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