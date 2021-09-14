В области заговорили о смягчении режима повышенной готовности

14.09.2021 | 09:21

В Пензенской области ждут смягчения ограничений, наложенных из-за распространения коронавирусной инфекции.

О том, что это может произойти в ближайшие дни, сообщил на планерке глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский. Мэр поручил изучить документ, как только он будет подписан.

«Мы обещали провести «Кузницу» (традиционный фестиваль предпринимателей «Наша кузница». - Прим. ред.). Поэтому читаем внимательно, смотрим, попадаем мы туда или нет, и намечаем примерный день, когда мы это дело проведем, ориентируясь в том числе на прогноз погоды», - поручил Златогорский.

О смягчении ограничений в рамках режима повышенной готовности неоднократно просили жители Пензенской области. Люди жаловались на запрет работы общепита в ночное время и на невозможность посещать спортивные соревнования. Из-за антикоронавирусных мер в Пензе также отменили празднование Дня города.

Постановление о режиме повышенной готовности в актуальной редакции действует до конца сентября.