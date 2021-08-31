В Пензе отменили празднование Дня города

31.08.2021 | 13:24

Во вторник, 31 августа, в одном из пензенских телеграм-каналов появилось сообщение о том, что в Пензе празднование Дня города пройдет в онлайн-формате.

Однако редакция сетевого издания «ПензаИнформ» выяснила, что праздника не будет вообще.

«В связи с эпидемической ситуацией по новой коронавирусной инфекции проведение мероприятий, посвященных Дню города, в Пензе не планируется», - сообщили в пресс-службе мэрии.

День города в областном центре предполагали организовать 3, 4 и 5 сентября, однако еще неделю назад не было решено, в каком режиме он пройдет: только в онлайн или же с офлайн-событиями с ограниченным числом участников. Однако режим повышенной готовности, исключающий проведение массовых мероприятий, продлили до 30 сентября.

Ранее по этой же причине был отменен традиционный православный праздник «Пензенский Спас», который отмечался в регионе с 2005 года.

Стало известно об отмене празднования Дня города и в Заречном. Причиной также назван COVID-19.