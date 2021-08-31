Общество

В Пензе отменили празднование Дня города

Печать

Во вторник, 31 августа, в одном из пензенских телеграм-каналов появилось сообщение о том, что в Пензе празднование Дня города пройдет в онлайн-формате.

Однако редакция сетевого издания «ПензаИнформ» выяснила, что праздника не будет вообще.

«В связи с эпидемической ситуацией по новой коронавирусной инфекции проведение мероприятий, посвященных Дню города, в Пензе не планируется», - сообщили в пресс-службе мэрии.

День города в областном центре предполагали организовать 3, 4 и 5 сентября, однако еще неделю назад не было решено, в каком режиме он пройдет: только в онлайн или же с офлайн-событиями с ограниченным числом участников. Однако режим повышенной готовности, исключающий проведение массовых мероприятий, продлили до 30 сентября.

Ранее по этой же причине был отменен традиционный православный праздник «Пензенский Спас», который отмечался в регионе с 2005 года.

Стало известно об отмене празднования Дня города и в Заречном. Причиной также назван COVID-19.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Иван в прошлом году три дня гужбанил. И пофиг на вирус.

Гость||

Надо было на 17,18,19 сентября назначить))) Там бы точно офлайн провели, и вирус бы попрятался

Гость||

И так весь город в говне, а вы его еще больше засрали бы.

Гость||

Вот и слава Богу.Разумное решение в период пандемии забота о здоровье людей!

Ещё уберите с исторической части города дырявую химеру мужика-лошади. Право не красит исторический уголок,со старинной архитектурой вокруг.

Гость||

Но поповские праздники будут в обычном режиме

Гость||

Это правильное решение

Гость||

Дно города очередной раз пробито.

Гость||

Скоро 2 года будет, как "новая коронавирусная инфекция". Поменяйте формулировку уже!

Гость||

Ответственное решение, все правильно!

Гость||

Я один раз на дне города чуть не забеременела.

Гость||

Вот это поворот.

Гость||

Гость писал(a):

Иван в прошлом году три дня гужбанил. И пофиг на вирус.
Ну вот и догужбанился.

Гость||

Ниче не понимаю- линейки на 1 сентября в школах можно, а день города нельзя? В чем разница??? И там, и там - на улице, и там, и там полно народу одномоментно. Вирус действует выборочно????

Гость||

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ..(Хазанов)

Гость||

осталось отменить бессмысленные выборы

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте