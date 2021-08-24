24.08.2021 | 14:23

Во вторник, 24 августа, редакции сетевого издания «ПензаИнформ» стали известны планы празднования Дня города в Пензе.

Мероприятия, посвященные очередной, 358-й годовщине образования Пензы, предположительно, намечены на 3, 4 и 5 сентября.

В прошлом году пензенцы отмечали День города на протяжении трех дней, в один из них состоялось торжественное открытие Фонтанной площади после реконструкции. Изюминкой стало светомузыкальное шоу на фонтане.

Тогда к празднику приурочили различные фестивали, концерты, выставки и другие мероприятия. Сюрпризом для горожан стал необычный арт-объект - выполненная в металле фигура то ли человека, то ли коня, похожая на кентавра.

На открытие фонтана в 2020 году пришло порядка 20 тысяч человек, фейерверк на «Ростке» посмотрели около 50 тысяч пензенцев. Свыше 28 тысяч горожан посетили учреждения культуры по флаерам.

Сейчас из-за сложной эпидемиологической ситуации массовые мероприятия на свежем воздухе можно проводить только при участии не более 50 человек, в закрытом помещении - не более 20. Эти ограничения действуют до 31 августа. Смягчат их или же продлят, станет известно в конце месяца.

«Празднование Дня города намечено на 3, 4 и 5 сентября. В настоящее время формируется программа мероприятий. Окончательного решения по поводу их формата еще не принято - будет ли проводиться праздник только в режиме онлайн или же с офлайн-событиями с ограниченным числом участников. Анонс предстоящих мероприятий будет опубликован дополнительно», - добавили в пресс-службе администрации Пензы.