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Общество

Стали известны планы празднования Дня города в Пензе

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Во вторник, 24 августа, редакции сетевого издания «ПензаИнформ» стали известны планы празднования Дня города в Пензе.

Мероприятия, посвященные очередной, 358-й годовщине образования Пензы, предположительно, намечены на 3, 4 и 5 сентября.

В прошлом году пензенцы отмечали День города на протяжении трех дней, в один из них состоялось торжественное открытие Фонтанной площади после реконструкции. Изюминкой стало светомузыкальное шоу на фонтане.

Тогда к празднику приурочили различные фестивали, концерты, выставки и другие мероприятия. Сюрпризом для горожан стал необычный арт-объект - выполненная в металле фигура то ли человека, то ли коня, похожая на кентавра.

На открытие фонтана в 2020 году пришло порядка 20 тысяч человек, фейерверк на «Ростке» посмотрели около 50 тысяч пензенцев. Свыше 28 тысяч горожан посетили учреждения культуры по флаерам.

Сейчас из-за сложной эпидемиологической ситуации массовые мероприятия на свежем воздухе можно проводить только при участии не более 50 человек, в закрытом помещении - не более 20. Эти ограничения действуют до 31 августа. Смягчат их или же продлят, станет известно в конце месяца.

«Празднование Дня города намечено на 3, 4 и 5 сентября. В настоящее время формируется программа мероприятий. Окончательного решения по поводу их формата еще не принято - будет ли проводиться праздник только в режиме онлайн или же с офлайн-событиями с ограниченным числом участников. Анонс предстоящих мероприятий будет опубликован дополнительно», - добавили в пресс-службе администрации Пензы.

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Гость||

А разве фонтан с педоконём не в том году открыли?

Гость||

День города вроде 23 марта,а когда уберут коня педального - день освобождения от пропаганды ЛГБТ.

Гость||

а как же статус Города трудовой доблести? Там в соответствии с законом должны проводиться праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в день города?

Гость||

День города 21 марта когда вора белозерцева взяли

Гость||

Ты не путай, взятие белозерцева-это праздник ВСЕЙ ОБЛАСТИ!

Гость||

Гость писал(a):

когда уберут коня педального
Никогда. Разве что твои собраты по психоневрологическому интернату захватят власть.

Гость||

"Сейчас из-за сложной эпидемиологической ситуации массовые мероприятия на свежем воздухе можно проводить только при участии не более 50 человек, в закрытом помещении - не более 20"

-

Да в том году еще сложнее все было, а на день города не считались с этим, народу нагнали-тьма, пивом поили, что бы ванюшку выбрали, тьфу! Такой срач был-ужас и столпотворение! Не пойдем в этом году, что там толкаться, сортиров нет, в кафе не пробъешься!

Гость||

Загадят опять все дворы и кусты!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Организация фейерверка не планируется», - говорится в документе, подписанном начальником управления Верой Фейгиной.
В соответствии с Федеральным законом «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести» в городе, удостоенном звания «Город трудовой доблести», проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая (Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы), а также в День города.

Вывод: ЗАКОН НАГЛО ПОПРАН!

Гость||

Гость писал(a):

а как же статус Города трудовой доблести? Там в соответствии с законом должны проводиться праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в день города?
Пусть начальник управления культуры города Пензы Вера Фейгина объяснит почему она публично нарушила закон и указ Путина. Желательно до 18:00.

Гость||

Когда уже эту бабку проводят на покой?

Гость||

Гость писал(a):

Когда уже эту бабку проводят на покой?
Как будто новый начальник управления культуры города Пензы не будет нарушать законы и указы.

Гость||

15.14. Желающий фейерверка, купи уже в магазине себе петарду, да и стрельни. Делов-то.

Гость||

Дайте другим поворовать!

Гость||

Деньги на салют уже прикарманил кто-то!

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Имя: Гость
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