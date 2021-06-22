Общество

В Пензе снова будут дезинфицировать общественный транспорт

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В Пензе снова будут дезинфицировать общественный транспорт. Об этом шла речь на совещании в администрации города во вторник, 22 июня.

Подвижной состав станут обрабатывать специальными растворами на конечных остановках, уточнили в пресс-службе мэрии.

Также будут проводиться рейды по соблюдению горожанами масочного режима.

В минувшие выходные в Пензе возобновили обработку мест отдыха. Специалисты городского управления по делам ГОЧС продезинфицировали скамьи на улице Московской, Фонтанной площади, площади Ленина, в скверах имени В. Г. Белинского, А. С. Пушкина, «Копилка пословиц», Воинской доблести на улице Максима Горького, в районе вокзала Пенза-I. Кроме того, была проведена дезинфекция остановочных павильонов у Центрального рынка.

Накануне в региональном правительстве заявили об ухудшении обстановки по COVID-19: увеличивается количество вызовов скорой помощи, число госпитализированных пациентов, зараженных коронавирусом, и летальных исходов.

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Гость||

Как с безналичной оплатой в маршрутках?

Гость||

одной ссаной тряпкой весь день автобус мыть будут не меняя

Гость||

Зачем это делать , и эти люди сидят в администрациях и думах , это просто позор нынешней власти

Гость||

Гость писал(а):

> Как с безналичной оплатой в маршрутках?

Черный нал, сокрытие от налогообложения. Об этом речь на совещании в администрации города шла???

Гость||

Какой смысл в обработке скамей при таком убийственном ультрафиолете? Солнцу по барабану какой вирус, любой поджарит за несколько минут, так что передача следующему присевшему исключена. Пустая трата денег.

Гость||

Пилят не покладая пил. Ждем копеечные маски по 150 руб/штука во всех супермаркетах.

Гость||

Одной тряпкой будут мусолить 40автобусов..срам и срач как был в автобусах..так и остался....

Гость||

Мнение Фурсова- 23 января 2021 года доктор Ву Цзунью, из китайского центра по контролю за заболеваниями, журналисту из NBC заявляет – "мы не смогли выделить вирус SARS-CoV-2, следствием которого являются заболевания". Они не смогли выделить вирус. Он не единственный? кто об этом говорит. Доктор Сэм Бэйли – "до сих пор никто не выделил и не очистил вирус SARS-CoV-2. Назначена награда 225000 евро, но никто пока не смог представить доказательства, да и желающих немного". То есть, чем оперируют тогда вирусологи? Оперирует очень интересными вещами. Значит доктор вирусологии и иммунологии Джо Ризоли в статье "Covid-19 – это Обман" пишет: "Наша лаборатория протестировала 1500 образцов с помощью сканирующего электронного микроскопа, мы не обнаружили Covid ни в одном из них. Подавляющее большинство образцов были гриппом A, некоторые – гриппом B, и ни одного случая Covid. Мы отправили оставшиеся образцы в университеты Стэнфорда, Корнелла и Калифорнии. Они получили те же результаты. Затем мы обратились за образцами Covid в "Центр по контролю за заболеваниями США". Они ответили, что таких образцов у них нет. Проведя лабораторные исследования, мы пришли к твердому выводу, что Covid-19 является выдумкой. Covid-19 – это просто новое название для Гриппа. Большинство "жертв Covid-19" умерли от сопутствующих заболеваний, после того как грипп ослабил их иммунную систему"»...

По сути, это то, что происходит каждый год.

Гость||

Возникает вопрос, тогда что рассматривают исследователи? Вот Томас Коуэн пишет: "даже институт Роберта Коха, ведущая научная организация Европы, не располагает выделенным вирусом, все, что есть, далее внимание, это компьютерная модель". Дальше объясняется откуда взята компьютерная модель – "вместо того, чтобы изолировать вирус и анализировать геном сначала до конца, медики ограничились тридцатью семью парами оснований из неочищенных образцов ПЦР зондов. Они рассмотрели только тридцать семь пар из тридцати тысяч, которые, как утверждается, является геномом вируса. Затем они взяли эти тридцать семь сегментов и поместили их в компьютерную программу, которая заполнила остальные пары оснований", – То есть, компьютер создал вот эту модель,- "создание вирусов на компьютере является научным мошенничеством".

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