22.06.2021 | 12:12

В Пензе снова будут дезинфицировать общественный транспорт. Об этом шла речь на совещании в администрации города во вторник, 22 июня.

Подвижной состав станут обрабатывать специальными растворами на конечных остановках, уточнили в пресс-службе мэрии.

Также будут проводиться рейды по соблюдению горожанами масочного режима.

В минувшие выходные в Пензе возобновили обработку мест отдыха. Специалисты городского управления по делам ГОЧС продезинфицировали скамьи на улице Московской, Фонтанной площади, площади Ленина, в скверах имени В. Г. Белинского, А. С. Пушкина, «Копилка пословиц», Воинской доблести на улице Максима Горького, в районе вокзала Пенза-I. Кроме того, была проведена дезинфекция остановочных павильонов у Центрального рынка.

Накануне в региональном правительстве заявили об ухудшении обстановки по COVID-19: увеличивается количество вызовов скорой помощи, число госпитализированных пациентов, зараженных коронавирусом, и летальных исходов.