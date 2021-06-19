В Пензе вновь стали дезинфицировать скамьи и остановки

19.06.2021 | 13:50

В субботу, 19 июня, в Пензе возобновилась санитарно-гигиеническая обработка общественных мест отдыха. Дезинфекцию провели специалисты городского управления по делам ГОЧС.

Специальным раствором обработаны скамьи на улице Московской, Фонтанной площади, площади Ленина, скверах имени В. Г. Белинского (у драмтеатра), А. С. Пушкина, «Копилка пословиц», Воинской доблести на улице Максима Горького, в районе вокзала Пенза-I.

Кроме того, проведена дезинфекция остановочных павильонов у Центрального рынка.

«Мероприятия проводятся для предупреждения распространения коронавируса и в связи с тенденцией к росту заболеваемости», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

18 июня на брифинге, посвященном ситуации с коронавирусной инфекцией, жителей области предупредили о росте заболеваемости: если в апреле-мае отмечалось определенное плато, то сейчас количество подтвержденных новых случаев COVID-19 ежедневно растет.

Врио зампреда правительства региона Вячеслав Космачев связал это с тем, что пензенцы расслабились и перестали соблюдать меры безопасности, в том числе масочный режим. Он пояснил, что если сейчас не принять меры, то рост заболеваемости пойдет в совершенно другой прогрессии.

Работы по обработке общественных мест впервые в городе начали проводить весной 2020 года. В мэрии Пензы тогда заверили: дезинфекция проводится специальным раствором, безопасным для человека и животных. Его действие сохраняется в течение 30 дней.