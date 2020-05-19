В Пензе продолжают обрабатывать общественные места дезраствором

19.05.2020 | 11:08

В минувшие выходные, 16 и 17 мая, в Пензе вновь прошли мероприятия по дезинфекции общественных мест с целью предотвращения распространения коронавируса.

Дезинфекторы обработали входные группы торговых центров и продовольственных магазинов, лавочки и скамейки в центре города. В Железнодорожном и Октябрьском районах обеззаражены остановочные павильоны.

С наступлением благоприятных погодных условий обработка продолжится и в других районах города.

«Дезинфекция проводится специальным раствором, являющимся безопасным для человека и животных. Его действие сохраняется в течение 30 дней. Работы организует Управление по делам ГОЧС города Пензы», - напомнили в пресс-службе администрации Пензы.