Общество

В Пензе продолжают обрабатывать общественные места дезраствором

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В минувшие выходные, 16 и 17 мая, в Пензе вновь прошли мероприятия по дезинфекции общественных мест с целью предотвращения распространения коронавируса.

Дезинфекторы обработали входные группы торговых центров и продовольственных магазинов, лавочки и скамейки в центре города. В Железнодорожном и Октябрьском районах обеззаражены остановочные павильоны.

С наступлением благоприятных погодных условий обработка продолжится и в других районах города.

«Дезинфекция проводится специальным раствором, являющимся безопасным для человека и животных. Его действие сохраняется в течение 30 дней. Работы организует Управление по делам ГОЧС города Пензы», - напомнили в пресс-службе администрации Пензы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Интернет обработайте дезраствором

Гость||

Разбрызгивание дезинфицирующих средств на улицах и на открытых территориях населенных пунктов в качестве меры борьбы с коронавирусом не только неэффективно, но даже может быть опасным для здоровья людей. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в выпущенном ею руководстве

(в Коммерсанте от 17 мая, прямые ссылки модератор трет)

Гость||

это бесполезная вещь, простое отмывание бюджетных денег в прямом смысле этого слова. Какой смысл этого действа? Лавочки и остановки что, языком облизывают? бред...

Гость||

Мозги не промоешь. Не могут наши люди видите-ли на карантине посидеть. Лучше бессмысленно слоняться и заражаться. Страна непуганых идиотов. (С)

Гость||

Гость писал(a):

Мозги не промоешь. Не могут наши люди видите-ли на карантине посидеть. Лучше бессмысленно слоняться и заражаться. Страна непуганых идиотов. (С)
пусть государство обеспечит людей на карантине, как это было сделано во всех странах, тогда будут сидеть

Гость||

Гость писал(a):

пусть государство обеспечит людей на карантине, как это было сделано во всех странах, тогда будут сидеть
факты пожалуйста

Имя: Гость
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