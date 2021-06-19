В Пензенской области растет ежедневное число заболевших COVID-19

19.06.2021 | 12:11

В субботу, 19 июня, региональный оперативный штаб проинформировал о 82 новых случаях коронавирусной инфекции, подтвержденных в Пензенской области за минувшие сутки. Накануне этот показатель был равен 78, 16 июня - 75, 15-го - 77, 14-го - 72. С начала месяца наименьшее количество инфицированных (70) было зарегистрировано 7 июня.

44 новых пациентов проживают в Пензе, 8 - в Пензенском районе, по 5 - в Мокшанском районе и городе Заречном. 4 человека - из Нижнеломовского района, 3 - из Лунинского, по 2 - из Бессоновского, Иссинского, Колышлейского, Тамалинского и Шемышейского, по 1 - из Городищенского, Малосердобинского и Сердобского районов.

Общее количество заболевших в Пензенской области достигло 48 683. За весь период эпидемии выздоровело 45 310 человек, из которых 14 выписались 18 июня.

Скончалось в общей сложности 912 заболевших. Последние шесть летальных исходов зарегистрированы 18 июня. Ушли из жизни трое мужчин (1934, 1948 и 1950 года рождения) и три женщины (1926, 1937 и 1952 года рождения). Все пациенты страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также иными патологиями. Тем не менее причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.