Общество

В Пензенской области растет ежедневное число заболевших COVID-19

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В субботу, 19 июня, региональный оперативный штаб проинформировал о 82 новых случаях коронавирусной инфекции, подтвержденных в Пензенской области за минувшие сутки. Накануне этот показатель был равен 78, 16 июня - 75, 15-го - 77, 14-го - 72. С начала месяца наименьшее количество инфицированных (70) было зарегистрировано 7 июня.

44 новых пациентов проживают в Пензе, 8 - в Пензенском районе, по 5 - в Мокшанском районе и городе Заречном. 4 человека - из Нижнеломовского района, 3 - из Лунинского, по 2 - из Бессоновского, Иссинского, Колышлейского, Тамалинского и Шемышейского, по 1 - из Городищенского, Малосердобинского и Сердобского районов.

Общее количество заболевших в Пензенской области достигло 48 683. За весь период эпидемии выздоровело 45 310 человек, из которых 14 выписались 18 июня.

Скончалось в общей сложности 912 заболевших. Последние шесть летальных исходов зарегистрированы 18 июня. Ушли из жизни трое мужчин (1934, 1948 и 1950 года рождения) и три женщины (1926, 1937 и 1952 года рождения). Все пациенты страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также иными патологиями. Тем не менее причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

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Гость||

Растет количество заболевших и растет количество массовых мероприятий.Короновирус все таки афера? Или собирание толпы намеренное вредительство?

Гость||

НЕ ВЕРЮ!!!

Гость||

Короновирус все таки афера? Или собирание толпы намеренное вредительство?

все сразу

Гость||

Бозе мой какой узас! Потему Пенза отстает от москвы , дайте уз 150 ковидиков! Непорядок какой-то...

Гость||

А выборов у нас нет. И помните, партии, получают деньги с бюджета, за каждый ваш голос, около 150р ежегодно, там суммы хорошие выходят. Не кормите клопов )

Гость||

Ну да растет, так-же резко как Москва указала, смешно уже!!!

Гость||

Количество нищих с каждым месяцем прибавляется, это старики лишённые пенсий.

Гость||

В июле всех на жесткий карантин. В сентябре - электронное голосование через гос. услуги. И...такой желанный результат. "Убедительная" победа партии "реальных дел". Собственно говоря для этого и нагнетается истерия. Ну и плюс вовремя проведенная "вакцинация"

Мотовилов (гость)||

Так безнаказанно обгадить массу заболевших людей могут только в стране врагов народа и лагерей.

Гость||

Потому что надо следить,чтобы соблюдались меры.А если все только на бумагах,то так и будет только расти.Никто ничего не соблюдает,ни маски,ни дистанцию,я уже молчу про обработку.В больницах хорошо что полы помоют и все.Все остальные поверхности не обрабатывают.Никаких обеззараживание лей воздуха и в помине в палатах нет.Поэтому и растут показатели.Все пустили на самотек и удивляются,почему больше людей заражаются....

Гость||

Вы себе верите, что мнимая соц.дистанция и маски спасут от "смертельного" вируса? Дураков из нас делают , вот и все. Послушных рабов.

Мотовилов (гость)||

Гость писал(а):

> Вы себе верите, что мнимая соц.дистанция и маски спасут от "смертельного"

> вируса? Дураков из нас делают , вот и все. Послушных рабов.

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Всё по шаблонам советского союза. Верной дорогой мы выступаем за комсомолом

Гость||

12:55 /// За такую з/п кто тебе будет окромя полов что-то делать.Ладно хоть помыли, а могли бы только подмести сырым веником. Уборщица бедная бабушка падает от старости и недоедания, ей одних туалета и полов за глаза..

Гость||

В больницу работать пенсионеры идут работать уборщицами, чтоб покушать на пищеблоке, там же много еды остается. А за это приходится шваброй махать, про з/п промолчим, копейки.

Гость||

Мотовилов (гость) писал(a):

Послушных рабов
Смотрю я как эти рабы предписания санитарных врачей исполняют. Вам предлагают защититься, вы отказываетесь. Соответственно, если так пойдет и дальше, то получите обязательную вакцинацию в качестве допуска к вашей работе. Вот вам и рабство.

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