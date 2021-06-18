Общество

Пензенцев предупредили об ухудшении ситуации по COVID-19

Печать

В Пензенской области необходимо усиливать меры борьбы распространения коронавируса. Об этом шла речь на брифинге в региональном правительстве в пятницу, 18 июня.

«В течение апреля-мая в регионе отмечалось определенное плато по заболеваемости COVID-19, количество заболевших не доходило до эпидпорога. Уровень заболеваемости - меньше 1. Когда он доходит до эпидпорога, процесс начинает распространяться с другой скоростью», - сообщил врио заместителя председателя правительства Вячеслав Космачев.

По его словам, пензенцы расслабились, особенно в период майских праздников.

«Люди перестали соблюдать масочный режим, произошло критическое накопление количества заболевших. Мы близки к уровню порога заболеваемости», - подчеркнул Космачев.

Он пояснил, что если сейчас не принять меры, то рост заболеваемости пойдет в совершенно другой прогрессии.

0
0
0
0
 
Гость||

Сегодня принимают решение о голосовании 3 дня из-за пандемии,чтобы не было скопления людей на избирательных участках?

Гость||

Гость писал(a):

Сегодня принимают решение о голосовании 3 дня из-за пандемии,чтобы не было скопления людей на избирательных участках?
Решение уже давно принято, 3дня на голосование! инфа 100%

Гость||

А зачем на тогда на песни ,пляски да хороводы зазывают?

Гость||

Вы теперь всех в жару в маски одеть хотите ? Лето в городе - вся молодёжь в торговых центрах, бабки вакцинированные осмелели, дети в лагерях.Теперь ещё и вакцинируйтесь в пик эпидемии.Я конечно за вакинацию, но о чём вы господа раньше думали ? И что будет с выпускными ? Ну вот планового хозяйства не получилось , думали третья волна на осень придётся, а тут на сезон отпусков.

Гость||

Сами же и устраивали массовые мероприятия.

Гость||

Расслабляться не пришлось в майские праздники, работали все дни.

Гость||

Гость писал(a):

Решение уже давно принято
Официально решение принимают сегодня о голосовании 3 дня.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он пояснил, что если сейчас не принять меры, то рост заболеваемости пойдет в совершенно другой прогрессии.
Ну,да.верим.Ага

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области необходимо усиливать меры борьбы распространения коронавируса.
Равнение на Москау)

Гость||

Проплаченные клоуны.

Гость||

Никто на это уже не поведётся , заканчивайте этот ваш фарм бизнес

Гость||

А как же чемпионат России по велоспорту?

Это массово или индивидуально?

Гость||

Смотрю заседание Президиума Координационного совета по коронавирусу.

Собянин говорит, что несмотря на 60% иммунитет в г.Москве(прививки, переболели) количество заболевших увеличивается непонятно почему. Тут же Мишутин говорит,что надо добиться 60% прививок для работающих. Где логика? Никакой логики.Мы идем по пути Индии, где в январе начали массовую вакцинацию и через 2-3 месяца страна попала в коллапс, люди начали массово помирать.кстати глава Росспотребнадзора на этом же заседании сказала, что количество заболевших увеличилось на 1 процент и по стране количество заболевших в общей сумме составляет 1.1 процента!!! Всего каких то 1.1 процента.А хотят всех прививать и пойти по пути Индии.

Гость||

Этих предупреждальщиков в тундру отправить в оленеводам.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте