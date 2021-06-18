Пензенцев предупредили об ухудшении ситуации по COVID-19

18.06.2021 | 10:11

В Пензенской области необходимо усиливать меры борьбы распространения коронавируса. Об этом шла речь на брифинге в региональном правительстве в пятницу, 18 июня.

«В течение апреля-мая в регионе отмечалось определенное плато по заболеваемости COVID-19, количество заболевших не доходило до эпидпорога. Уровень заболеваемости - меньше 1. Когда он доходит до эпидпорога, процесс начинает распространяться с другой скоростью», - сообщил врио заместителя председателя правительства Вячеслав Космачев.

По его словам, пензенцы расслабились, особенно в период майских праздников.

«Люди перестали соблюдать масочный режим, произошло критическое накопление количества заболевших. Мы близки к уровню порога заболеваемости», - подчеркнул Космачев.

Он пояснил, что если сейчас не принять меры, то рост заболеваемости пойдет в совершенно другой прогрессии.