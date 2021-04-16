Итоги недели: аресты продолжаются, увольнение заммэра, кентавресса

16.04.2021 | 18:34

В пятницу, 16 апреля, редакция портала PenzaInform.ru выбрала три самые читаемые и активно обсуждаемые новости недели.

Первая - о главном налоговике области, задержанном за злоупотребление полномочиями.

В Пензе арестовали начальника УФНС Юрия Калабина. По версии следствия, налоговики не проверяли компанию с долгом в 60 миллионов рублей.

В квартире Калабина и на рабочем месте прошли обыски.

Суд отправил его под домашний арест. Расследование продолжается.

Вторая новость - увольнение заммэра Пензы.

Врио губернатора намекнул на коррупцию в администрации Пензы. Один из заместителей мэра якобы попросил у бизнесмена 10 миллионов за свои услуги. Разговор записали и передали в правоохранительные органы.

После этого уволился один из заместителей главы администрации Герман Дорофеев.

Третий сюжет - о подружке «Кентавра». Автор скульптуры Юрий Ткаченко подготовил эскиз будущей кентаврессы. Он хочет сделать городу подарок и готов отказаться от гонорара.

Пензенцы сомневаются, нужна ли «Кентавру» подруга. Некоторые просят избавить город и от «дырявого коня». Но есть и те, кому скульптура нравится.

Чтобы решить судьбу арт-объектов, предложено провести опрос.