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Общество

Итоги недели: аресты продолжаются, увольнение заммэра, кентавресса

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В пятницу, 16 апреля, редакция портала PenzaInform.ru выбрала три самые читаемые и активно обсуждаемые новости недели.

Первая - о главном налоговике области, задержанном за злоупотребление полномочиями.

В Пензе арестовали начальника УФНС Юрия Калабина. По версии следствия, налоговики не проверяли компанию с долгом в 60 миллионов рублей.

В квартире Калабина и на рабочем месте прошли обыски.

Суд отправил его под домашний арест. Расследование продолжается.

Вторая новость - увольнение заммэра Пензы.

Врио губернатора намекнул на коррупцию в администрации Пензы. Один из заместителей мэра якобы попросил у бизнесмена 10 миллионов за свои услуги. Разговор записали и передали в правоохранительные органы.

После этого уволился один из заместителей главы администрации Герман Дорофеев.

Третий сюжет - о подружке «Кентавра». Автор скульптуры Юрий Ткаченко подготовил эскиз будущей кентаврессы. Он хочет сделать городу подарок и готов отказаться от гонорара.

Пензенцы сомневаются, нужна ли «Кентавру» подруга. Некоторые просят избавить город и от «дырявого коня». Но есть и те, кому скульптура нравится.

Чтобы решить судьбу арт-объектов, предложено провести опрос.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

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Гость||

УБРАТЬ ! УБРАТЬ! УБРАТЬ УРОДА КЕНТАВРА И НИКАКИХ КЕНТАВРЕС С КЕНТАВРЯТАМИ!!!

Гость||

Гость писал(a):

УБРАТЬ ! УБРАТЬ! УБРАТЬ УРОДА КЕНТАВРА И НИКАКИХ КЕНТАВРЕС С КЕНТАВРЯТАМИ!!!
Тебе там в психушке совсем укольчики перестали ставить? Совсем в разнос ты пошёл.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Автор скульптуры Юрий Ткаченко подготовил эскиз будущей кентаврессы. Он хочет сделать городу подарок и готов отказаться от гонорара.
Поддерживаю. Не слушайте дурачков. Кентавр стал новым символом Пензы и конечно ему нужна жена.

Гость||

Дайте несчастному кентавру-уроду красавицу жену!

Гость||

Шизоидный тюбик-пластелиновый с извращёнными фантазиями и конь с харей Навального. Наверно за такую чернуху не плохо платят враги нашей великой Родины?

Гость||

Убрать это убожество! Итак, город захламлен какими-то непотребными "скульптурами". Убрать и никаких ещё кентаврих и т.п.!

Гость||

Гость писал(a):

Шизоидный тюбик-пластелиновый с извращёнными фантазиями и конь с харей Навального.
Не выставляй на всеобщее обозрение своё буйное воображение. ОК?

Гость||

Вот почему в Пензе так много маньяков педофилов...

Гость||

Гость писал(a):

Убрать это убожество!
Пьянь в комментах.

Гость||

В Кузнецк везите кентавра на крышу гулливера Это будет памятник разбитым дорогам

Гость||

Пришлые,приезжие извращенцы и воры. Пахана Ивана закрыли,но и этих очередь подходит. Прибирают нечисть...

Гость||

Гость писал(a):

Тебе там в психушке совсем укольчики перестали ставить? Совсем в разнос ты пошёл.
Гость писал(a):
Пьянь в комментах.
Гость писал(a):
Умозаключения из палаты № 6 ?
КАК ТЫ ЖАЛОК ТКАЧ...

Гость||

Гость писал(a):

ость писал(a):

Пьянь в комментах.

Гость писал(a):

Умозаключения из палаты № 6 ?

КАК ТЫ ЖАЛОК ТКАЧ...

Это ты дурачок?

Гость||

Кто тут раскачивает лодку стабильности, а?

Гость||

Главного приезжего ,обворовавшего город,закрыли за взятку Ваня-5%.

Второй приезжий испоганил город виселицами. Просто выгнали пока...

Когда придут за приезжим, горе тюбиком-пластилином,возомнившим себя художником? Даже на его тусе прикалываются,что кобыла с пузом...

Он в коментах часто упоминает палату№6. Осуществите пожалуйста его желание. Все признаки на лицо...

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Имя: Гость
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