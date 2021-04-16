Итоги недели: аресты продолжаются, увольнение заммэра, кентавресса

В пятницу, 16 апреля, редакция портала PenzaInform.ru выбрала три самые читаемые и активно обсуждаемые новости недели.
Первая - о главном налоговике области, задержанном за злоупотребление полномочиями.
В Пензе арестовали начальника УФНС Юрия Калабина. По версии следствия, налоговики не проверяли компанию с долгом в 60 миллионов рублей.
В квартире Калабина и на рабочем месте прошли обыски.
Суд отправил его под домашний арест. Расследование продолжается.
Вторая новость - увольнение заммэра Пензы.
Врио губернатора намекнул на коррупцию в администрации Пензы. Один из заместителей мэра якобы попросил у бизнесмена 10 миллионов за свои услуги. Разговор записали и передали в правоохранительные органы.
После этого уволился один из заместителей главы администрации Герман Дорофеев.
Третий сюжет - о подружке «Кентавра». Автор скульптуры Юрий Ткаченко подготовил эскиз будущей кентаврессы. Он хочет сделать городу подарок и готов отказаться от гонорара.
Пензенцы сомневаются, нужна ли «Кентавру» подруга. Некоторые просят избавить город и от «дырявого коня». Но есть и те, кому скульптура нравится.
Чтобы решить судьбу арт-объектов, предложено провести опрос.
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УБРАТЬ ! УБРАТЬ! УБРАТЬ УРОДА КЕНТАВРА И НИКАКИХ КЕНТАВРЕС С КЕНТАВРЯТАМИ!!!