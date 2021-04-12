Юрий Ткаченко показал пензенцам вариант будущей кентаврессы

12.04.2021 | 19:53

О пензенском кентавре уже стихи складывают. Не успели умолкнуть страсти вокруг арт-объекта рядом с фонтаном, как вновь заговорили о скульптуре. Вернее, о еще одном, женском, воплощении мифического существа - кентавриде или кентаврессе.

«Это должна быть прекрасная, гармоничная и душой и телом девушка», - отметил скульптор Юрий Ткаченко.

Заслуженный художник России, называющий себя не иначе как отцом кентавра, работает над продолжением рода творческого. О своих задумках рассказал представителям общественности. Показал, какой скульптура могла быть изначально, какие эмоции переполняли автора спустя месяц после того, как арт-объект появился на Фонтанной площади.

Представил Юрий Ткаченко и один из вариантов подруги кентавра. Некоторые из гостей предположили, что кентавресса в положении.

Обсуждение работ скульптора еще не означает, что Фонтанную площадь заполонят мифические персонажи Ткаченко. По его мнению, следует запустить опрос среди жителей Пензы: нужна скульптура или вполне хватит одного парня с душой нараспашку?

«Это будет мой подарок городу. На это необходима сумма, но я от авторского гонорара отказываюсь», - заявил Юрий Ткаченко.