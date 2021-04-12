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Общество

Юрий Ткаченко показал пензенцам вариант будущей кентаврессы

Печать

О пензенском кентавре уже стихи складывают. Не успели умолкнуть страсти вокруг арт-объекта рядом с фонтаном, как вновь заговорили о скульптуре. Вернее, о еще одном, женском, воплощении мифического существа - кентавриде или кентаврессе.

«Это должна быть прекрасная, гармоничная и душой и телом девушка», - отметил скульптор Юрий Ткаченко.

Заслуженный художник России, называющий себя не иначе как отцом кентавра, работает над продолжением рода творческого. О своих задумках рассказал представителям общественности. Показал, какой скульптура могла быть изначально, какие эмоции переполняли автора спустя месяц после того, как арт-объект появился на Фонтанной площади.

Представил Юрий Ткаченко и один из вариантов подруги кентавра. Некоторые из гостей предположили, что кентавресса в положении.

Обсуждение работ скульптора еще не означает, что Фонтанную площадь заполонят мифические персонажи Ткаченко. По его мнению, следует запустить опрос среди жителей Пензы: нужна скульптура или вполне хватит одного парня с душой нараспашку?

«Это будет мой подарок городу. На это необходима сумма, но я от авторского гонорара отказываюсь», - заявил Юрий Ткаченко.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Уберите дырявого Иван-коня,а "этот" Кобылу с парой жеребят хочет втюхать новому губернатору?

Твой покровитель в матросской тишине,а кто и сколько получал С дырявого Иван-коня,нужнго проверить...

Гость||

Пипец

Гость||

penzainform.ru писал(a):

нужна скульптура или вполне хватит одного парня с душой нараспашку
Не нужна никакая "кентавресса" и кентавра дырявого заберите, пожалуйста, куда-нибудь в парк скульптур

Гость||

penzainform.ru писал(a):

следует запустить опрос среди жителей Пензы: нужна скульптура или вполне хватит одного парня с душой нараспашку?
Голоса будет считать Курдова?

Гость||

Пили-пили,моя пила

Гость||

Бюджет высосан ковидом

Гость||

За чей счёт такая радость?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

нужна скульптура
Нет, не нужно таких "скульптур" - услышьте людей! Стыдно гостям показывать!

Гость||

Сиськи сделай побольше

Гость||

Дырявого коня лепил с Навального? Кто оплатил сходство ?

Гость||

Ну это совсем другое дело! Это прорыв!

Гость||

А можно вообще ни чего не лепить? А юродивого коня перелепить в слонёнка хотя бы.

Гость||

Я думал этого скульптора уже выгнали. А поди ка....

Гость||

Как ещё много безумных затей у него осталось, а халява-то кончилась. Никак он этого не поймёт. Мнит себя Церетели при Лужкове.

Гость||

Да сколько же можно?!

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Имя: Гость
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