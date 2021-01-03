Между Кондолем и Пензой начнет курсировать маршрутка

03.01.2021 | 11:37

С понедельника, 4 января, между селом Кондоль Пензенского района и областным центром начнет курсировать маршрутка. Информация об этом появилась в местной группе социальной сети «ВКонтакте» 3-го числа.

График движения прилагается. При этом уточняется, что в праздники будет действовать расписание выходного дня.

Судя по объявлению, маршрутка ежедневно будет совершать по два рейса: с понедельника по пятницу отправление из Пензы в Кондоль запланировано на 6:00 и 15:00, обратно - в 7:30 и 17:00. По субботам и воскресеньям из областного центра микроавтобус будет выезжать в 7:40 и 14:30, из Кондоля - в 9:00 и 16:00.

С таким расписанием пассажиров не будет, максимум пять человек. Все для людей сделали», - прокомментировал пост один из пользователей.

В октябре жители районного центра потеряли возможность добраться до областного. Автобусы из Кондоля перестали ходить. Люди сначала надеялись, что проблема рано или поздно решится, но в итоге отчаялись. Попытки пустить по маршруту микроавтобусы оказались безуспешны.

Работы в селе нет, поэтому большинство жителей вынуждено добираться до Пензы - теперь на такси. В итоге расходы стали съедать большую часть зарплаты.

30 ноября на проблему обратил внимание губернатор Иван Белозерцев, заявивший, что ему поступила жалоба от населения на отсутствие транспортного сообщения. Тогда он поручил начальнику регионального управления транспорта Сергею Буйлову разобраться в сложившейся ситуации.