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Общество

Власть обратила внимание на проблему с транспортом в Кондоле

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В понедельник, 30 ноября, на совещании в региональном правительстве при озвучивании наказов переназначенным чиновникам губернатор Иван Белозерцев коснулся темы транспортного сообщения между Пензой и Кондолем.

Он заявил, что поступила жалоба от населения.

В октябре жители районного центра потеряли возможность добраться до областного. Автобусы из Кондоля перестали ходить. Люди сначала надеялись, что проблема рано или поздно решится, но воз и ныне там.

«У нас один автобус, говорят, в аварию попадал - и все, и мы остались. А второй сломался, как нам говорят. И еще говорят, что у нас дороги очень плохие. До Ленина у нас сделали нормальные, до Старой Каменки, а к нам вообще делать не собираются. Там уже дорога - как стиральная доска, и говорят, что автобусы пускать не будут. Что нам теперь делать?» - жаловалась жительница села Кондоль.

Работы в селе нет, поэтому большинство жителей вынуждено добираться до Пензы - теперь на такси. В итоге расходы съедают большую часть зарплаты.

В местной группе социальной сети «ВКонтакте» пользователи уточнили, что иногда до областного центра ходит маршрутка, но надежды на нее тоже немного.

«Насчет маршрутки до города: надо звонить по указанному номеру телефона на объявлении, которое было указано с рейсами. Водитель сказал, если нет народу, рейс отменяется. Да, маршрутка следует до и от «Людмилы», - пояснил один из подписчиков паблика «Подслушано Кондоль» 30 ноября.

«Разберитесь, надо работать на опережение, мы должны знать положение дел», - поручил губернатор начальнику регионального управления транспорта Сергею Буйлову.

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