Жители Кондоля потеряли связь с Пензой из-за перевозчика

06.11.2020 | 18:21

Жители районного центра остались без регулярного транспортного сообщения с Пензой. Автобусы из Кондоля перестали ходить. Люди сначала надеялись, что проблема рано или поздно решится, но прошло уже полмесяца, а никаких изменений или даже обещаний со стороны властей так и нет. На сайте автовокзала расписание есть, как и цена проезда, но с указанием, что рейс сорван.

«У нас один автобус, говорят, в аварию попадал - и все, и мы остались. А второй сломался, как нам говорят. И еще говорят, что у нас дороги очень плохие. До Ленина у нас сделали нормальные, до Старой Каменки, а к нам вообще делать не собираются. Там уже дорога - как стиральная доска, и говорят, что автобусы пускать не будут. Что нам теперь делать?» - пожаловалась жительница с. Кондоль Елена Ерназарова.

Работы в селе нет, большинство жителей вынуждено добираться до Пензы на такси. Елена Ерназарова договаривается с соседями, чтобы заполнить все места в легковушке и сократить затраты, но все равно это съедает большую часть зарплаты.

А вот Лидия Фролова кататься на машине на свою пенсию позволить себе не может.

«Вы понимаете, очень много ездит студентов, и у нас в больнице один врач общей практики, часто посылает на обследования, на консультации, в больницах лежат в основном в Пензе, а добираться невозможно. Есть четыре таксиста, но ведь таксист хочет - поедет, не хочет - не поедет. А у автобусов было расписание», - рассказала пенсионерка.

Руководитель Пензенского объединения автовокзалов говорит, что уход с рейса машин был предсказуемым: перевозчик в последнее время вызывал немало нареканий.

«Он недобросовестно исполняет свои обязанности - более 70 срывов в месяц у него было постоянно и опоздания до 30 минут включительно. Очень тяжело было с ним работать, в итоге он пришел к такому мнению, что надо уходить с этого маршрута», - пояснил генеральный директор АО «Пензенское объединение автовокзалов» Роберт Степанов.

Перевозки не всегда приносит прибыль, бывают убыточные рейсы. На выручке сказалась и пандемия коронавируса: люди старше 65 лет остались дома, учащиеся перешли на дистанционное обучение.

Проблема должна решиться в ближайшее время, как только проведут торги и определится победитель, который и будет возить людей по маршруту Кондоль - Пенза и обратно.