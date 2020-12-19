Школьница, гревшаяся у Вечного огня, выступила на Первом канале

19.12.2020 | 14:53

История пензенских школьниц, гревшихся над Вечным огнем у Монумента воинской и трудовой славы на проспекте Победы, дошла до Первого канала.

15 декабря в Сеть попало видео, на котором запечатлено, как две девочки-подростка греются у Вечного огня, причем одна из них выставляет над пламенем ягодицы, другая - стопы. Подростки ведут себя вызывающе и нецензурно выражаются.

Видео вызвало массу негативных откликов, подростками заинтересовались прокуратура и правоохранители. Осквернительницами оказались горожанки 13 и 15 лет. На их родителей составили протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Девочки признались: они не осознавали, что их действия оскорбительны для памяти павших воинов.

18 декабря пензенская история была озвучена в программе «Гражданская оборона» на Первом канале. Приглашенные эксперты, посмотревшие видео, высказали свое мнение о воспитании и образовании пензенских подростков. Кто-то считал, что это хайп, кто-то сетовал на недостаток патриотизма.

Затем в студию вошла сама девушка в сопровождении матери.

«Извините меня, пожалуйста, за тот поступок, который произошел у памятника Победы. Я очень понимаю и раскаиваюсь в том, что произошло. Я понимаю, какую ошибку сделала, и очень каюсь. Простите меня, пожалуйста, еще раз», - произнесла она заученно.

«За что тебя простить?» - последовал вопрос.

«На этом памятнике - многие, кто погиб. Воевали старые дедушки на войне. И мы просто так поступили», - довольно бессвязно пояснила пензячка.

«А ты знаешь, в каком году началась Великая Отечественная война?» - последовал новый вопрос. «Ну, это вспомнить надо еще», - улыбнулась девушка. «А сколько людей погибло в этой войне?» - продолжал допытываться ведущий. «Ну... много», - прозвучал неуверенный ответ.

Не смогла ответить юная гражданка и на вопрос, в каком году закончилась война.

«Какого числа каждый год мы отмечаем День Победы?» - дала ведущая подсказку. «23 Февраля?» - пробормотала героиня программы. Сидевшая рядом с ней мама что-то прошептала дочери, и та быстро произнесла: «9 Мая то есть, извиняюсь!»

Из трех предложенных вариантов ответа о том, кто победил в войне - Советский Союз, Германия или США, - пензячка с широкой улыбкой выбрала верный ответ. Но после вопроса о том, какой город находился в блокаде, просто приоткрыла рот и крепко задумалась.

Девочка также рассказала, что встретилась неподалеку от памятника с подругой, и та предложила предложила ей погреться у огня. «Она такая: «Пошли руки хотя бы погреем!». А я такая: «Типа... ну ладно». А потом она начала резко снимать видео, я повернулась - и вот все. Я понимаю, что это вообще неправильно было», - рассказала она.

По ее словам, подруга выложила видео в сторис, а героиня программы увидела его, придя домой, но не досмотрела до конца, поэтому подумала, что «там ничего такого нет».

Один из экспертов предложил не наказывать девочку юридически, а пойти другим путем: «Посадить за парту и каждый день по два часа показывать ей самые страшные хроники войны». Другой предложил зачислить ее в кадетский класс для формирования патриотизма.

В свою очередь, мама школьницы призналась, что ей очень стыдно за проступок дочери.