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Общество

Школьница, гревшаяся у Вечного огня, выступила на Первом канале

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История пензенских школьниц, гревшихся над Вечным огнем у Монумента воинской и трудовой славы на проспекте Победы, дошла до Первого канала.

15 декабря в Сеть попало видео, на котором запечатлено, как две девочки-подростка греются у Вечного огня, причем одна из них выставляет над пламенем ягодицы, другая - стопы. Подростки ведут себя вызывающе и нецензурно выражаются.

Видео вызвало массу негативных откликов, подростками заинтересовались прокуратура и правоохранители. Осквернительницами оказались горожанки 13 и 15 лет. На их родителей составили протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Девочки признались: они не осознавали, что их действия оскорбительны для памяти павших воинов.

18 декабря пензенская история была озвучена в программе «Гражданская оборона» на Первом канале. Приглашенные эксперты, посмотревшие видео, высказали свое мнение о воспитании и образовании пензенских подростков. Кто-то считал, что это хайп, кто-то сетовал на недостаток патриотизма.

Затем в студию вошла сама девушка в сопровождении матери.

«Извините меня, пожалуйста, за тот поступок, который произошел у памятника Победы. Я очень понимаю и раскаиваюсь в том, что произошло. Я понимаю, какую ошибку сделала, и очень каюсь. Простите меня, пожалуйста, еще раз», - произнесла она заученно.

«За что тебя простить?» - последовал вопрос.

«На этом памятнике - многие, кто погиб. Воевали старые дедушки на войне. И мы просто так поступили», - довольно бессвязно пояснила пензячка.

«А ты знаешь, в каком году началась Великая Отечественная война?» - последовал новый вопрос. «Ну, это вспомнить надо еще», - улыбнулась девушка. «А сколько людей погибло в этой войне?» - продолжал допытываться ведущий. «Ну... много», - прозвучал неуверенный ответ.

Не смогла ответить юная гражданка и на вопрос, в каком году закончилась война.

«Какого числа каждый год мы отмечаем День Победы?» - дала ведущая подсказку. «23 Февраля?» - пробормотала героиня программы. Сидевшая рядом с ней мама что-то прошептала дочери, и та быстро произнесла: «9 Мая то есть, извиняюсь!»

Из трех предложенных вариантов ответа о том, кто победил в войне - Советский Союз, Германия или США, - пензячка с широкой улыбкой выбрала верный ответ. Но после вопроса о том, какой город находился в блокаде, просто приоткрыла рот и крепко задумалась.

Девочка также рассказала, что встретилась неподалеку от памятника с подругой, и та предложила предложила ей погреться у огня. «Она такая: «Пошли руки хотя бы погреем!». А я такая: «Типа... ну ладно». А потом она начала резко снимать видео, я повернулась - и вот все. Я понимаю, что это вообще неправильно было», - рассказала она.

По ее словам, подруга выложила видео в сторис, а героиня программы увидела его, придя домой, но не досмотрела до конца, поэтому подумала, что «там ничего такого нет».

Один из экспертов предложил не наказывать девочку юридически, а пойти другим путем: «Посадить за парту и каждый день по два часа показывать ей самые страшные хроники войны». Другой предложил зачислить ее в кадетский класс для формирования патриотизма.

В свою очередь, мама школьницы призналась, что ей очень стыдно за проступок дочери.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — кадр www.1tv.ru/shows/grazhdanskaya-oborona
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Гость||

Скока на первый канал заплатил? Охренеть конечно, федеральный канал собирает и показывает такой контент. Дом-2 надо на первый канал перенести!

Гость||

Безумные дети безумных отцов.

Гость||

"Детей" надо воспитывать пока они лежат поперек кровати! Потом - поздно!

Гость||

Не вините детей. Вините себя,патриотизм впитывают с молоком матери. Что мать видела с начала перестройки?

Загляните в школьные учебники. Какое отношение ко многим фронтовикам(не холёным лизоблюдам). Дети не виноваты...

Гость||

А чего рожу заблюрили? Это же телевизор, а не приват-видео.

Гость||

Видела этот эфир. Не могла ответить на вопросы она, а стыдно почему-то было мне. И мама с претензиями в адрес директора и кл. руководителя... Хоть раз, интересно, была она с дочерью у этого памятника на 9 мая? Видела, зачем туда приходят люди?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В свою очередь, мама школьницы призналась, что ей очень стыдно за проступок
Попов и губернатора, которые стирают память о вов, разрушают стелу героям в центре города.

Гость||

это ж успех!

а теперь представите что это поколение ещё вытворять будет чтоб по 1 каналу показали?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Один из экспертов предложил не наказывать девочку юридически, а пойти другим путем: «Посадить за парту и каждый день по два часа показывать ей самые страшные хроники войны». Другой предложил зачислить ее в кадетский класс для формирования патриотизма.
Это экперты? А на мой взгляд они просто придурки.

Гость||

Девочка совсем молоденькая и пропаганда сейчас направлена больше в сторону церкви, а вот то, что хотят убрать памятник героям в центре, взрослые люди, бывшие коммунисты, вот это страшно!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«На этом памятнике - многие, кто погиб. Воевали старые дедушки на войне. И мы просто так поступили», - довольно бессвязно пояснила пензячка.
Площадь Победы с расположенным в центре Монументом воинской и трудовой Славы не является кладбищем или некрополем. Там отсутствуют захоронения.

Гость||

Ни мамаша,ни ее доча не раскаиваются ни в чем. Деньги заплатити, и мамаша повезла дочь на позор!!!! Сама девчушка дура, ее не исправить!

но ведь ее кто-то слил на 1 канал.

Гость||

учебники писаны по фашисту гросману (жизнь и судьба). где он с точностью кассовой ленты универсальной купи-продажной субстанции горевал о том, что Сталинград умер. после сдачи паулюса. когда прищучили "крымова" (мраМОРно от троцкого). но остался на плаву пиявка от нечисти и какбынауки штрум - вот он теперь и учебники пишет, и растлевает по всем каналам и желтушной прессой командует

Гость||

Гость писал(a):

Девочка совсем молоденькая и пропаганда сейчас направлена больше в сторону церкви, а вот то, что хотят убрать памятник героям в центре
Нелюди, напокупали должностей и творят грязные делишки.

Гость||

С каким лозунгом молодые бойцы пойдут в атаку на смерть,если завтра война???

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Имя: Гость
Комментарий:

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