На родителей осквернителей Вечного огня составили протоколы

16.12.2020 | 17:07

На родителей двух девочек, осквернивших Вечный огонь на Монументе воинской и трудовой славы в Пензе, составили протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Об этом в среду, 16 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

«В настоящее время решается вопрос о постановке девочек-подростков на учет. Проводится проверка», - уточнили в ведомстве.

Накануне юная горожанка загрузила к себе в сториз во «ВКонтакте» видео, на котором запечатлено, как они с подругой греются у Вечного огня, причем одна из юных горожанок выставляет над пламенем ягодицы, другая - стопы.

Подростки нецензурно выражаются, опасаясь, что в огонь может упасть телефон, но радуясь, что им все же удалось согреться. «О, как тепло-то!» - восклицает девочка.

После того как 16 декабря сообщения об этом появились в СМИ, девочками заинтересовалась прокуратура. Их личности установили: осквернительницами оказались пензенские школьницы 13 и 15 лет.

В тот же день прокурор Октябрьского района выехал в образовательные учреждения, где учатся подростки, чтобы побеседовать с их педагогами и изучить, как велась профилактическая работа с детьми.

К делу подключилось и региональное управление Следственного комитета России.

«Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств осквернения несовершеннолетними Вечного огня. Следственное управление предупреждает жителей города Пензы и области, что за осквернение сооружений, зданий, мест захоронения, повреждение или уничтожение объектов культурного наследия, порчу имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах действующим законодательством предусмотрено наступление уголовной ответственности», - сообщается на официальном сайте СУ СК.