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Общество

На родителей осквернителей Вечного огня составили протоколы

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На родителей двух девочек, осквернивших Вечный огонь на Монументе воинской и трудовой славы в Пензе, составили протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Об этом в среду, 16 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

«В настоящее время решается вопрос о постановке девочек-подростков на учет. Проводится проверка», - уточнили в ведомстве.

Накануне юная горожанка загрузила к себе в сториз во «ВКонтакте» видео, на котором запечатлено, как они с подругой греются у Вечного огня, причем одна из юных горожанок выставляет над пламенем ягодицы, другая - стопы.

Подростки нецензурно выражаются, опасаясь, что в огонь может упасть телефон, но радуясь, что им все же удалось согреться. «О, как тепло-то!» - восклицает девочка.

После того как 16 декабря сообщения об этом появились в СМИ, девочками заинтересовалась прокуратура. Их личности установили: осквернительницами оказались пензенские школьницы 13 и 15 лет.

В тот же день прокурор Октябрьского района выехал в образовательные учреждения, где учатся подростки, чтобы побеседовать с их педагогами и изучить, как велась профилактическая работа с детьми.

К делу подключилось и региональное управление Следственного комитета России.

«Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств осквернения несовершеннолетними Вечного огня. Следственное управление предупреждает жителей города Пензы и области, что за осквернение сооружений, зданий, мест захоронения, повреждение или уничтожение объектов культурного наследия, порчу имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах действующим законодательством предусмотрено наступление уголовной ответственности», - сообщается на официальном сайте СУ СК.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Правильно

Гость||

Борьба со следствием а не с причиной.

Гость||

Гость писал(a):

Борьба со следствием а не с причиной.
Предлагаешь еще на дедушек с бабушками протоколы составить?

Гость||

Лишить их права принимать участие в Бессмертном полку.Навечно.

Гость||

Порядка нет, ковид гуляет, цены взлетели, родителям не до детей, копейку заколачивают на долю малую.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Борьба со следствием а не с причиной.
Предлагаешь еще на дедушек с бабушками протоколы составить?
Кто плохо воспитал родителей , которые плохо воспитали девочек? Нужно поднять всю родословную до 7-го колена, наверняка там даже шпионы и враги народа есть.

Гость||

Кто плохо воспитал родителей , которые плохо воспитали девочек? Нужно поднять всю родословную до 7-го колена, наверняка там даже шпионы и враги народа есть.+10000!

Гость||

Гость писал(a):

всю родословную до 7-го колена, наверняка там даже шпионы и враги народа есть
Если до 7-го, то пожалуй и кого-то из участников восстания декабристов найти можно.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

составили протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
поздненько

Гость||

Гость писал(a):

Документ также подписали депутаты из других регионов.
а из пензы кто подписал?

Гость||

... вставить по-полной

Гость||

Твари...

Имя: Гость
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