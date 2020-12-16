Осквернение Вечного огня в Пензе: личности девочек установлены

16.12.2020 | 15:47

В Пензе прокуратура проведет проверку по факту «противоправного поведения двух несовершеннолетних, совершивших действия, оскверняющие Вечный огонь на Мемориале воинской и трудовой славы на площади Победы».

На днях девочка-подросток 15 лет загрузила к себе в сториз во «ВКонтакте» видео, на котором запечатлена компания, греющаяся у Вечного огня, причем одна из юных горожанок выставляет над пламенем ягодицы, другие - стопы.

Подростки нецензурно выражаются, опасаясь, что в огонь может упасть телефон, но радуясь, что им все же удалось согреться.

«О, как тепло-то!» - восклицает девочка.

«После установления личности автора видеоролика по поручению прокуратуры области прокуратура Октябрьского района г. Пензы организовала проверку работы органов и учреждений системы профилактики с несовершеннолетними в связи с неправомерными действиями двух школьниц 13- и 15-летнего возраста в отношении символа воинской доблести», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Районный прокурор выехал в школы, где учатся подростки, чтобы побеседовать с их педагогами и изучить, как велась профилактическая работа с детьми.

«В ходе проверочных мероприятий также будет дана оценка полноте исполнения подразделениями по делам несовершеннолетних органов полиции возложенных на них обязанностей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - заключила Светлана Артамонова.