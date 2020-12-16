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Общество

Осквернение Вечного огня в Пензе: личности девочек установлены

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В Пензе прокуратура проведет проверку по факту «противоправного поведения двух несовершеннолетних, совершивших действия, оскверняющие Вечный огонь на Мемориале воинской и трудовой славы на площади Победы».

На днях девочка-подросток 15 лет загрузила к себе в сториз во «ВКонтакте» видео, на котором запечатлена компания, греющаяся у Вечного огня, причем одна из юных горожанок выставляет над пламенем ягодицы, другие - стопы.

Подростки нецензурно выражаются, опасаясь, что в огонь может упасть телефон, но радуясь, что им все же удалось согреться.

«О, как тепло-то!» - восклицает девочка.

«После установления личности автора видеоролика по поручению прокуратуры области прокуратура Октябрьского района г. Пензы организовала проверку работы органов и учреждений системы профилактики с несовершеннолетними в связи с неправомерными действиями двух школьниц 13- и 15-летнего возраста в отношении символа воинской доблести», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Районный прокурор выехал в школы, где учатся подростки, чтобы побеседовать с их педагогами и изучить, как велась профилактическая работа с детьми.

«В ходе проверочных мероприятий также будет дана оценка полноте исполнения подразделениями по делам несовершеннолетних органов полиции возложенных на них обязанностей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - заключила Светлана Артамонова.

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Гость||

Патриотизм нужно воспитывать с пелёнок и желательно на примере уважаемых людей...

Что предлагают сейчас???

Гость||

Виноваты все, но только не родители.

Гость||

Гость писал(a):

Патриотизм нужно воспитывать с пелёнок
В регионе, где областное руководство пытается разрушать памятники героям подобные инциденты не удивительны.

Гость||

Они с Шуиста наверно! Там все такие

Гость||

Гость писал(a):

Патриотизм нужно воспитывать с пелёнок и желательно на примере уважаемых людей...
мне кажется его уже не воспитать сегодня, время упущено необратимо

Гость||

Гость писал(a):

Виноваты все, но только не родители
Виноваты все, но только не сами подростки. Их, похоже, даже не пожурят.

Гость||

Гость писал(a):

Они с Шуиста наверно! Там все такие
или из Терновки

Гость||

Гость писал(a):

В регионе, где областное руководство пытается разрушать памятники героям подобные инциденты не удивительны.
Вы о чем. Здесь явное неуважение.

Гость||

Патриотизм нужно воспитывать с пелёнок и желательно...РЕМНЁМ по тому месту которое грела.

Гость||

ждём подражателей юных героинь...

Гость||

К Губернатору их вместе с мамками.Пусть побеседует,ведь дети могли обжечься!

Гость||

прекратите! сейчас же! они ничего страшного не натворили, такое ощущение, что одни извращенцы, озабоченные и мрако-победобесники фанатические собрались

Гость||

Гость писал(a):

РЕМНЁМ по тому месту которое грела
фантазии опять, а кто будет бить ремнем? родители? думаю что родители тоже делают сториз и им не до этого хоть на другое темы

Гость||

Гость писал(a):

Они с Шуиста наверно! Там все такие
А у нас власть только центром озабочена, бесконечно там чего-то "благоустраивают", на окраинах совсем нет нормальных красивых мест, дворов. Вот в этом году ни одного двора ремонтировать не собираются. Визуальная среда - это очень важно для воспитания.

Гость||

Друзья! Каждому есть что вспомнить из детства, только рассказать нельзя!!!

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Имя: Гость
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