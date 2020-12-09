В Тамале трое безмасочников отделались легким испугом

Тамалинский районный суд рассмотрел административные дела трех жителей райцентра, нарушивших санитарно-эпидемиологические правила.
21 ноября в 11:30 двое мужчин и женщина находились в магазине без гигиенических масок, тем самым нарушив масочный режим, введеный в Пензенской области. Согласно правилам, маски следует носить в местах массового скопления людей, общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.
За отсутствие маски в транспорте или торговой точке предусмотрен штраф. Такая практика уже внедряется в Пензенской области. К примеру, житель Вадинска, торговавший на рынке с открытым лицом, лишился 1 000 рублей.
Правда, тамалинские служители Фемиды оказались снисходительными к нарушителям. Они учли личности и имущественное положение виновных и каждому из них вынесли предупреждение.
«Постановление не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе суда.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):и с закрытым забралом слабо было ?