В Тамале трое безмасочников отделались легким испугом

09.12.2020 | 16:32

Тамалинский районный суд рассмотрел административные дела трех жителей райцентра, нарушивших санитарно-эпидемиологические правила.

21 ноября в 11:30 двое мужчин и женщина находились в магазине без гигиенических масок, тем самым нарушив масочный режим, введеный в Пензенской области. Согласно правилам, маски следует носить в местах массового скопления людей, общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.

За отсутствие маски в транспорте или торговой точке предусмотрен штраф. Такая практика уже внедряется в Пензенской области. К примеру, житель Вадинска, торговавший на рынке с открытым лицом, лишился 1 000 рублей.

Правда, тамалинские служители Фемиды оказались снисходительными к нарушителям. Они учли личности и имущественное положение виновных и каждому из них вынесли предупреждение.

«Постановление не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе суда.