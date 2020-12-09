Сетевое издание|18+|Среда|9 дек 2020|17:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-5oC
-4oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Тамале трое безмасочников отделались легким испугом

Печать

Тамалинский районный суд рассмотрел административные дела трех жителей райцентра, нарушивших санитарно-эпидемиологические правила.

21 ноября в 11:30 двое мужчин и женщина находились в магазине без гигиенических масок, тем самым нарушив масочный режим, введеный в Пензенской области. Согласно правилам, маски следует носить в местах массового скопления людей, общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.

За отсутствие маски в транспорте или торговой точке предусмотрен штраф. Такая практика уже внедряется в Пензенской области. К примеру, житель Вадинска, торговавший на рынке с открытым лицом, лишился 1 000 рублей.

Правда, тамалинские служители Фемиды оказались снисходительными к нарушителям. Они учли личности и имущественное положение виновных и каждому из них вынесли предупреждение.

«Постановление не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе суда.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

торговавший на рынке с открытым лицом
и с закрытым забралом слабо было ?

Гость||

я всегда говорю, я пупкин сергей петрович и у меня документов нет и как мне могут выписать штраф????????? не скандалить и давать повод доставлять меня силой в обезьянник я не собираюсь, сразу культурно и миролюбиво

Гость||

Чуть от испуга не обосрались?

Гость||

Ну вот потихоньку чернь информируют, что скоро будут брать плату. !

Гость||

Гость писал(a):

Гость|09.12.2020 17:00|

Ну вот потихоньку чернь информируют, что скоро будут брать плату. !

Да что с тебя синьки возьмёшь.

Гость||

За отсутствие документов тоже могут привлечь, имеют право забрать в отделение до выяснения личности

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте