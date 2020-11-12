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Общество

Названы условия сохранения в области третьего этапа снятия ограничений

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Пензенская область продолжает оставаться на третьем этапе снятия ограничений, на который она вышла 21 июля. При этом в постановление о введении режима повышенной готовности внесен ряд изменений. В документе перечисляются условия, при которых возможно продолжение третьего этапа.

Это удаленная или посменная работа; масочный режим в местах массового скопления людей, общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах; дезинфекция; социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра).

Кроме того, жителям области рекомендуется использовать личный транспорт.

Вместе с тем предприятия торговли и сферы услуг продолжают работать без ограничения количества клиентов и площади объекта.

Также действуют все образовательные организации. Оперативный штаб региона рекомендовал рассмотреть вопрос о продлении школьных каникул, а при выявлении коронавирусной инфекции переходить на дистанционное обучение. В региональном министерстве образования уточнили, что решение о выборе режима обучения каждый муниципалитет и школа принимают самостоятельно.

По-прежнему разрешается «проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий при условии очного присутствия граждан до 50% от единовременной пропускной способности в месте проведения мероприятия». При этом должны соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора.

В то же время в предыдущих изменениях в постановлении «О введении режима…» говорилось о том, что до 26 ноября запрещено проведение публичных и иных массовых мероприятий (за исключением некоторых общественных обсуждений или публичных слушаний).

У многих пользователей портала PenzaInform.ru возникло недоумение: можно ли считать театральный спектакль, выставку в музее, сеанс в кинотеатре публичным мероприятием.

Как пояснила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина, в данном случае понятие массовых мероприятий относится к митингам, крупным конференциям и подобным акциям. А культурно-зрелищные мероприятия можно проводить с наполняемостью зала не более 50%.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Прочитал заголовок.Думаю.

Гость||

Сохранение третьего этапа снятия ограничений...

Вы там чего курите? Можете русским языком объяснить, что решено закрыть и до какой даты?

Гость||

Сохранение третьего этапа снятия ограничений...

МДАААА Реально на чем вы там?

Гость||

Гость писал(a):

Прочитал заголовок.Думаю.
Черномырдин В.С. бы посмеялся с тебя

Гость||

Это обычное лукавство, которым пользуются чиновники, юристы и крючкотворцы. Культурно-зрелищное это такое же массовое мероприятие с участием большого количества людей.

Гость||

Гость писал(a):

Прочитал заголовок.Думаю.
Это квест. Третий уровень.

Гость||

Гость писал(a):

Культурно-зрелищное это такое же массовое мероприятие с участием большого количества людей.
Культурно-зрелищное это в театре, а массово это на масленицу или новый год толпой бухать.

Гость||

Заголовок новости для читателей c IQ > 140

Гость||

Гость писал(a):

Культурно-зрелищное это в театре, а массово это на масленицу или новый год толпой бухать.
От того, как ты это назовешь, не зависит распространение коронавируса. Есть народ, есть заболевшие - значит, будут новые заразившиеся.

Гость||

В конце начала середины 2021 года, я думаю, эпидемия завершится

Гость||

Митинг на свежем воздухе с возможностью максимально дистанцироваться запрещен, а сидеть полтора часа в тесном душном зале на спектакле или концерте можно. Браво!

Гость||

20 тыс в день больных. В эфире Время покажет профессор вирусолог привёл официальную статистику за 2019год, с ОРВИ в день заболевало 81тыс в день!!!! и это без обострения хроников. Никто не одевал маски. Толстой пытался его заткнуть. Без успешно. Политический вирус на 90%.

Если из каждого утюга кричать об опасности велосипедов, то через полгода велосипедистов бить начнут и изолировать.

Гость||

Гость писал(a):

Никто не одевал маски.
Одевают кому-то другому, а на себя надевают если что.

Гость||

Гость писал(a):

Одевают кому-то другому, а на себя надевают если что.
как скажыш

Гость||

Гость писал(a):

Вы там чего курите?
ничо... сваё нада иметь...

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Имя: Гость
Комментарий:

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