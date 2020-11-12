Названы условия сохранения в области третьего этапа снятия ограничений

12.11.2020 | 14:13

Пензенская область продолжает оставаться на третьем этапе снятия ограничений, на который она вышла 21 июля. При этом в постановление о введении режима повышенной готовности внесен ряд изменений. В документе перечисляются условия, при которых возможно продолжение третьего этапа.

Это удаленная или посменная работа; масочный режим в местах массового скопления людей, общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах; дезинфекция; социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра).

Кроме того, жителям области рекомендуется использовать личный транспорт.

Вместе с тем предприятия торговли и сферы услуг продолжают работать без ограничения количества клиентов и площади объекта.

Также действуют все образовательные организации. Оперативный штаб региона рекомендовал рассмотреть вопрос о продлении школьных каникул, а при выявлении коронавирусной инфекции переходить на дистанционное обучение. В региональном министерстве образования уточнили, что решение о выборе режима обучения каждый муниципалитет и школа принимают самостоятельно.

По-прежнему разрешается «проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий при условии очного присутствия граждан до 50% от единовременной пропускной способности в месте проведения мероприятия». При этом должны соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора.

В то же время в предыдущих изменениях в постановлении «О введении режима…» говорилось о том, что до 26 ноября запрещено проведение публичных и иных массовых мероприятий (за исключением некоторых общественных обсуждений или публичных слушаний).

У многих пользователей портала PenzaInform.ru возникло недоумение: можно ли считать театральный спектакль, выставку в музее, сеанс в кинотеатре публичным мероприятием.

Как пояснила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина, в данном случае понятие массовых мероприятий относится к митингам, крупным конференциям и подобным акциям. А культурно-зрелищные мероприятия можно проводить с наполняемостью зала не более 50%.