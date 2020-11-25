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Общество

Житель Вадинска поплатился за торговлю на рынке без маски

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Вадинский районный суд оштрафовал местного жителя за то, что в общественном месте он находился без маски.

По объяснению самого мужчины, в начале ноября он торговал на местном рынке и не использовал средства индивидуальной защиты.

«Тем самым он нарушил правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», - пояснили в пресс-службе Вадинского районного суда.

В итоге вадинца привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ и назначили наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей. Постановление вступило в силу.

Режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 10 декабря. Он предусматривает обязательное применение средств индивидуальной защиты - масочный режим в местах массового скопления людей, общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.

В связи с этим в Пензе и районных центрах проводятся рейды в общественном транспорте, по торговым центрам и другим местам массового пребывания людей. На нарушителей составляют протоколы. В результате нежелание оградить себя и окружающих от возможного заражения коронавирусной инфекцией может ударить по карману.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Смотря какой рынок,если открытый,то решение,нужно обжаловать.На улице маски не надо носить

Имя: Гость
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