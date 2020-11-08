Сетевое издание|18+|Воскресенье|8 ноя 2020|14:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Жители Зари пожаловались прокурору на бездействие мэрии Пензы

Печать

Пензенцы из печально известного микрорайона Заря продолжают жаловаться на городскую администрацию.

В пятницу, 6 ноября, пять жителей многоквартирных домов на улицах Сузюмова и Новоселов пришли на прием к прокурору Октябрьского района Алексею Попову.

Люди рассказали, что в зданиях до сих пор не устранены строительные дефекты, чиновники не торопятся решать и другие вопросы.

Прокурор принял пять письменных обращений, по которым проведут проверку.

«Алексей Попов также выехал к местонахождению проблемных многоквартирных домов с целью контроля за ходом работ по усилению фундамента жилого дома № 110 по ул. Новоселов, срок выполнения работ по которому муниципальным контрактом установлен 27 ноября 2020 года», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Дома в Заре предназначались для граждан, расселяемых из аварийных и подлежащих сносу строений. Первые здания на улице Новоселов были возведены ООО «Сурский квартал». В квартирах и в стенах домов через некоторое время после сдачи в эксплуатацию появились трещины. Жильцы отметили и другие проблемы, обнаруженные после заселения.

После неоднократных обращений обитателей некачественных домов во всевозможные инстанции была достигнута договоренность об устранении дефектов в конструкциях зданий. Жильцов более чем 20 квартир решили переселить в другие помещения.

В декабре 2018 года было возбуждено уголовное дело по признакам халатности. В суд на рассмотрение оно поступило 8 мая 2020 года. Однако 4 июня стало известно, что производство прекратили из-за истечения срока давности, который составляет два года.

В настоящее время устраняются дефекты в строениях на улицах Новоселов и Сузюмова. Для капремонта дома № 110 на улице Новоселов разработали проектную документацию.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото прокуратуры Пензенской области
0
0
0
0
 
Гость||

опять выговором отделаются????

Гость||

Для капремонта новостроек Зари решили собрать деньги со всего жилого фонда Пензы?

Гость||

Гость писал(a):

Для капремонта новостроек Зари решили собрать деньги со всего жилого фонда Пензы?
Тогда и с коттеджей собирайте, почему у вам народ за воровство чиновников отвечает?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте