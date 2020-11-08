Жители Зари пожаловались прокурору на бездействие мэрии Пензы

08.11.2020 | 13:52

Пензенцы из печально известного микрорайона Заря продолжают жаловаться на городскую администрацию.

В пятницу, 6 ноября, пять жителей многоквартирных домов на улицах Сузюмова и Новоселов пришли на прием к прокурору Октябрьского района Алексею Попову.

Люди рассказали, что в зданиях до сих пор не устранены строительные дефекты, чиновники не торопятся решать и другие вопросы.

Прокурор принял пять письменных обращений, по которым проведут проверку.

«Алексей Попов также выехал к местонахождению проблемных многоквартирных домов с целью контроля за ходом работ по усилению фундамента жилого дома № 110 по ул. Новоселов, срок выполнения работ по которому муниципальным контрактом установлен 27 ноября 2020 года», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Дома в Заре предназначались для граждан, расселяемых из аварийных и подлежащих сносу строений. Первые здания на улице Новоселов были возведены ООО «Сурский квартал». В квартирах и в стенах домов через некоторое время после сдачи в эксплуатацию появились трещины. Жильцы отметили и другие проблемы, обнаруженные после заселения.

После неоднократных обращений обитателей некачественных домов во всевозможные инстанции была достигнута договоренность об устранении дефектов в конструкциях зданий. Жильцов более чем 20 квартир решили переселить в другие помещения.

В декабре 2018 года было возбуждено уголовное дело по признакам халатности. В суд на рассмотрение оно поступило 8 мая 2020 года. Однако 4 июня стало известно, что производство прекратили из-за истечения срока давности, который составляет два года.

В настоящее время устраняются дефекты в строениях на улицах Новоселов и Сузюмова. Для капремонта дома № 110 на улице Новоселов разработали проектную документацию.