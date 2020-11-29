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Глас народа | В Пензе на площади Ленина построили домик Деда Мороза

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В Пензе площадь Ленина постепенно преображается к Новому году. В воскресенье, 29 ноября, там появился домик Деда Мороза. Снимки с места события прислал в редакцию портала PenzaInform.ru читатель Сергей.

Конструкция из бревен почти готова. Специалистам осталось украсить домик и обустроить интерьер так, чтобы все соответствовало сказочному обитателю.

Ранее сообщалось, что домик Деда Мороза появится на площади Ленина в начале зимы.

Старт новогодним празднествам будет дан 12 декабря. Мероприятия организуют с соблюдением требований безопасности.

23 ноября во время оперативного совещания в правительстве губернатор Иван Белозерцев назвал неудовлетворительной работу по подготовке муниципальных образований к новогодним праздникам.

«В областном центре где-то вывешивают гирлянды, где процентов 20 ламп перегорели. И никто их не восстанавливает. Дожидаемся, когда на гирлянде длиной 50-100 м останется 20-30 лампочек? Это неправильно», - констатировал тогда глава региона, напомнив, что времени до Нового года не осталось и необходимо поторопиться с украшением.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

После зимы готов в пол цены домик этот купить

Гость||

Божечки,как мило.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе площадь Ленина постепенно преображается к Новому году. В воскресенье, 29 ноября, там появился домик Деда Мороза. Снимки с места события прислал в редакцию портала PenzaInform.ru читатель Сергей.
Предыдущие домики Деда Мороза на площади Ленина были красивыми и под стать образу Деда Мороза из Великого Устюга. А этот какой-то ларёк или кафе где барыжат пиво, воблой, пельменями, пепси с колой и мороженным. Кто автор сего "шедевра"?

Гость||

Не нравится- другой построят. Все для вас. А этот на дачу, банька будет.

Имя: Гость
Комментарий:

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