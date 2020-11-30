115 жительниц Пензенской области заморозили эмбрионы для ЭКО

30.11.2020 | 08:46

В 2020 году 713 жительницам Пензенской области провели процедуру экстракорпорального оплодотворения за счет средств ОМС.

«Большинство пациенток получили медицинскую услугу на территории Пензенской области, 134 женщинам была проведена процедура ЭКО вне региона страхования», - сообщила специалист отдела защиты прав граждан и информирования ТФОМС Мария Безрукова.

Медицинским организациям, в которых была оказана помощь, перечислили 62,9 млн руб.

Процедура ЭКО включена в перечень услуг, которые можно получить в рамках базовой программы ОМС, с 2013 года. Число процедур, проводимых ежегодно за счет средств ФОМС, растет. В 2013-м их было чуть более 300, в 2020-м планируется 950.

Известно также, что в 2020 году 115 жительниц Пензенской области воспользовались услугой криоконсервации эмбрионов (глубокой заморозки с помощью криопротектора в жидком азоте) с последующим размораживанием и переносом в полость матки. Эту услугу выполняют в рамках ОМС с 2018-го.

«Задать вопросы по проведению процедуры ЭКО по полису ОМС можно по телефону 8-800-100-80-44 (звонок бесплатный)», - резюмировала Мария Безрукова.

Первую в 2020 году двойню, рожденную после ЭКО, в пензенском перинатальном центре приняли в феврале. В апреле проведение процедуры было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Возобновили его лишь в июне.