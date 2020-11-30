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Общество

115 жительниц Пензенской области заморозили эмбрионы для ЭКО

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В 2020 году 713 жительницам Пензенской области провели процедуру экстракорпорального оплодотворения за счет средств ОМС.

«Большинство пациенток получили медицинскую услугу на территории Пензенской области, 134 женщинам была проведена процедура ЭКО вне региона страхования», - сообщила специалист отдела защиты прав граждан и информирования ТФОМС Мария Безрукова.

Медицинским организациям, в которых была оказана помощь, перечислили 62,9 млн руб.

Процедура ЭКО включена в перечень услуг, которые можно получить в рамках базовой программы ОМС, с 2013 года. Число процедур, проводимых ежегодно за счет средств ФОМС, растет. В 2013-м их было чуть более 300, в 2020-м планируется 950.

Известно также, что в 2020 году 115 жительниц Пензенской области воспользовались услугой криоконсервации эмбрионов (глубокой заморозки с помощью криопротектора в жидком азоте) с последующим размораживанием и переносом в полость матки. Эту услугу выполняют в рамках ОМС с 2018-го.

«Задать вопросы по проведению процедуры ЭКО по полису ОМС можно по телефону 8-800-100-80-44 (звонок бесплатный)», - резюмировала Мария Безрукова.

Первую в 2020 году двойню, рожденную после ЭКО, в пензенском перинатальном центре приняли в феврале. В апреле проведение процедуры было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Возобновили его лишь в июне.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

бесплодные дифективные людишки

Гость||

Можете быт всё таки яйцеклетки??? Или Пенза по своим методикам всё делает? Впереди планеты всей

Гость||

Гость писал(a):

Можете быт всё таки яйцеклетки??? Или Пенза по своим методикам всё делает? Впереди планеты всей
Ну что вы хотите от безграмотных диванных писак-журналистов, которые постоянно пишут "в АрбековЕ".

Гость||

Просто бурная молодость у этих самок была.потаскала их жизнь.

Гость||

9:22 ну ты пипец какой эффективный с утра на информпомойке сидишь комментируешь )))

Гость||

"Умникам" объясняю.

Как раз в АрбековЕ правильно - по правилам русского языка склоняются топонимы, оканчивающиеся "о".

Гость||

Гость писал(a):

"Умникам" объясняю.

Как раз в АрбековЕ правильно - по правилам русского языка склоняются топонимы, оканчивающиеся "о".

Не устал, глупомордый?

Гость||

Здесь Шишкана взяли надо чет Думать?а они глупость какую то несут.

Имя: Гость
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