В Сердобской больнице отремонтировали томограф

В Сердобске возобновил работу компьютерный томограф. Дорогостоящее оборудование вышло из строя летом, не справившись с нагрузкой из-за пандемии коронавируса. Однако информацию об этом обнародовали лишь в середине октября.
В пятницу, 27 ноября, стало известно, что аппарат восстановили. Была заменена рентгеновская трубка.
«Томограф рентгеновский компьютерный оснащен программным обеспечением и необходимым оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии. Ремонт стоимостью более 9 млн руб. оплачен ТФОМС Пензенской области из средств нормированного страхового запаса», - сообщила специалист отдела защиты прав граждан и информирования ТФОМС Мария Безрукова.
Сердобская МРБ обслуживает Бековский, Колышлейский, Малосердобинский и Сердобский районы. Теперь их жители могут пройти обследования, не выезжая в Пензу.
Из-за возросшей в условиях пандемии нагрузки сломался и аппарат КТ в Кузнецкой МРБ. Его планируют восстановить до 15 декабря.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.