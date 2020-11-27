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Общество

В Сердобской больнице отремонтировали томограф

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В Сердобске возобновил работу компьютерный томограф. Дорогостоящее оборудование вышло из строя летом, не справившись с нагрузкой из-за пандемии коронавируса. Однако информацию об этом обнародовали лишь в середине октября.

В пятницу, 27 ноября, стало известно, что аппарат восстановили. Была заменена рентгеновская трубка.

«Томограф рентгеновский компьютерный оснащен программным обеспечением и необходимым оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии. Ремонт стоимостью более 9 млн руб. оплачен ТФОМС Пензенской области из средств нормированного страхового запаса», - сообщила специалист отдела защиты прав граждан и информирования ТФОМС Мария Безрукова.

Сердобская МРБ обслуживает Бековский, Колышлейский, Малосердобинский и Сердобский районы. Теперь их жители могут пройти обследования, не выезжая в Пензу.

Из-за возросшей в условиях пандемии нагрузки сломался и аппарат КТ в Кузнецкой МРБ. Его планируют восстановить до 15 декабря.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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