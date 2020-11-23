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Общество

Озвучена дата, до которой в Кузнецке установят новый томограф

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На совещании в правительстве Пензенской области, состоявшемся в режиме видеоконференции в понедельник, 23 ноября, губернатор Иван Белозерцев поинтересовался, когда же в Кузнецкой межрайонной больнице установят новый томограф.

Аппарат, который в этом году в связи с эпидемией коронавирусной инфекции эксплуатировали очень интенсивно, сломался 16 октября. Его починили, но решено было заменить оборудование. Кроме того, из областного онкодиспансера в Кузнецк планируют привезти еще один томограф - для детской больницы.

На совещании у губернатора врио министра здравоохранения Александр Никишин сообщил: в ближайшее время должно закончиться оформление проектно-сметной документации и монтаж оборудования.

«Все работы планируется завершить до 15 декабря», - обозначил он срок.

Губернатор напомнил: «Средства, которые выделены по нацпроектам, должны быть освоены до 10 декабря, а по строительной отрасли - до 15-го, иначе их будут забирать в Москву».

Компьютерный томограф (КТ) - аппарат, позволяющий узнать степень поражения легких при коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии. Ранее главный врач Кузнецкой МРБ Алексей Потапов рассказал, в каких случаях используется рентгеновский аппарат, а когда - КТ.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Все работы планируется завершить до 15 декабря», - обозначил он срок.

Губернатор напомнил: «Средства, которые выделены по нацпроектам, должны быть освоены до 10 декабря, ... иначе их будут забирать в Москву».

То есть Никишин обещает не уложиться в срок. Опаздает на 5 дней. Томограф как бы заберут в Москву. А может и нет никакого томографа?

Гость||

Это реальный шанс выжить!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

роме того, из областного онкодиспансера в Кузнецк планируют привезти еще один томограф - для детской больницы.
На данный момент в Онкодиспансере не пройти КТ. Обследования заменяют другими, или ждать очереди в других лечебных учреждениях.. А обещали, что будет установлено два новых томографа. И где они?

Имя: Гость
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