Озвучена дата, до которой в Кузнецке установят новый томограф

23.11.2020 | 11:49

На совещании в правительстве Пензенской области, состоявшемся в режиме видеоконференции в понедельник, 23 ноября, губернатор Иван Белозерцев поинтересовался, когда же в Кузнецкой межрайонной больнице установят новый томограф.

Аппарат, который в этом году в связи с эпидемией коронавирусной инфекции эксплуатировали очень интенсивно, сломался 16 октября. Его починили, но решено было заменить оборудование. Кроме того, из областного онкодиспансера в Кузнецк планируют привезти еще один томограф - для детской больницы.

На совещании у губернатора врио министра здравоохранения Александр Никишин сообщил: в ближайшее время должно закончиться оформление проектно-сметной документации и монтаж оборудования.

«Все работы планируется завершить до 15 декабря», - обозначил он срок.

Губернатор напомнил: «Средства, которые выделены по нацпроектам, должны быть освоены до 10 декабря, а по строительной отрасли - до 15-го, иначе их будут забирать в Москву».

Компьютерный томограф (КТ) - аппарат, позволяющий узнать степень поражения легких при коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии. Ранее главный врач Кузнецкой МРБ Алексей Потапов рассказал, в каких случаях используется рентгеновский аппарат, а когда - КТ.