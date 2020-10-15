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Общество

В Сердобской больнице возобновит работу компьютерный томограф

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Сердобская межрайонная больница заключит договор на ремонт компьютерного томографа. Аппарат не работает в медучреждении с лета.

«В последние дни в связи с большим наплывом пациентов с признаками пневмонии вопрос о работе компьютерного томографа встает очень остро. В условиях пандемии этот аппарат стал надежным помощником в части выявления осложнений и признаков присутствия очагов вируса в организме», - написали на странице медучреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Однако томограф не справился с нагрузкой и сломался. Ему требуется сложный и дорогостоящий ремонт – замена рентгеновской трубки. 9 октября состоялся аукцион на работы. 21-го числа договор будет заключен и специалисты приступят к устранению поломки.

Свою работу они должны завершить в течение 30 календарных дней. «Так что осталось ждать недолго», - подытожили в больнице.

В настоящий момент эпидемическая ситуация в Пензенской области непростая, ежедневно прибавляется свыше 110 пациентов с коронавирусной инфекцией, возросло и число случаев ОРВИ. Многие жители в аккаунте губернатора и регионального минздрава жалуются на большие очереди на КТ-исследование.

Как пояснили медики, такое исследование пациентам с легкой и средней степенью тяжести ОРВИ сделают при наличии клинических показаний.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/id516800200
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сердобская межрайонная больница заключит договор на ремонт компьютерного томографа. Аппарат не работает в медучреждении с лета.
А почему они не сделали это когда он сломался?

Гость||

Кто тут про КТ писал?Вас услышали !Эти тубки больное место КТ -они импорт.В онкологии год ремонтировали !

Гость||

Гость писал(a):

Кто тут про КТ писал?Вас услышали !Эти тубки больное место КТ -они импорт.В онкологии год ремонтировали !
И што? Ты ешшо приведи примеры хде по 3-5 лет не ремонтировали.

Гость||

А в частных клиниках сразу ремонтируют.

Имя: Гость
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