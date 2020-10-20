Сетевое издание|18+|Вторник|20 окт 2020|16:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Карту «Забота» хотят распространить в районах Пензенской области

Печать

Один из вопросов, на которые во вторник, 20 октября, ответил во время прямой трансляции губернатор Иван Белозерцев, касался расширения действия проекта «Забота».

Социальную карту с таким названием начали выпускать для жителей областного центра в августе. По «Заботе» можно получить скидку в торговых сетях, аптеках, медицинских центрах, кондитерских, парикмахерских, магазинах сантехники и обуви, а также местных здравницах.

Сначала на карту «Забота» могли рассчитывать женщины в возрасте 55 лет и старше, мужчины от 60 лет и многодетные семьи. Затем в список получателей вошли инвалиды и семьи с детьми-инвалидами.

Вслед за областным центром о выпуске социальной карты задумались власти Заречного и Пензенского района.

«Мы будем стараться расширить проект и в другие районы Пензенской области. Этому предшествует большая работа с предпринимательским сообществом. В связи с этим даю поручение правительству области и в первую очередь министру сельского хозяйства продолжить работу с соцсетями и главами муниципальных образований», - рассказал о перспективах распространения карты губернатор.

«К 1 ноября мне доложить о расширении этого проекта в городах и районах Пензенской области», - обозначил он конкретный срок выполнения задания.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Сахар 53руб, масло подсолнечник 112р.и все в гору. Вот это забота!

Гость||

Мы заботимся о своем стаде ...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте