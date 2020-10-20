Карту «Забота» хотят распространить в районах Пензенской области

20.10.2020 | 15:45

Один из вопросов, на которые во вторник, 20 октября, ответил во время прямой трансляции губернатор Иван Белозерцев, касался расширения действия проекта «Забота».

Социальную карту с таким названием начали выпускать для жителей областного центра в августе. По «Заботе» можно получить скидку в торговых сетях, аптеках, медицинских центрах, кондитерских, парикмахерских, магазинах сантехники и обуви, а также местных здравницах.

Сначала на карту «Забота» могли рассчитывать женщины в возрасте 55 лет и старше, мужчины от 60 лет и многодетные семьи. Затем в список получателей вошли инвалиды и семьи с детьми-инвалидами.

Вслед за областным центром о выпуске социальной карты задумались власти Заречного и Пензенского района.

«Мы будем стараться расширить проект и в другие районы Пензенской области. Этому предшествует большая работа с предпринимательским сообществом. В связи с этим даю поручение правительству области и в первую очередь министру сельского хозяйства продолжить работу с соцсетями и главами муниципальных образований», - рассказал о перспективах распространения карты губернатор.

«К 1 ноября мне доложить о расширении этого проекта в городах и районах Пензенской области», - обозначил он конкретный срок выполнения задания.