Пензенцам рассказали, нарушает ли их права отказ обслуживать без маски

30.09.2020 | 08:35

Во вторник, 29 сентября, в региональном управлении Роспотребнадзора ответили, нарушаются ли права жителей области, которых не хотят обслуживать в магазинах без наличия маски.

Подобными жалобами пензенские паблики запестрели несколько месяцев назад. Пользователи писали, что в некоторых супермаркетах областного центра их отказывались рассчитывать на кассе до тех пор, пока они не надевали защиту.

Масочный режим в регионе начал действовать 30 апреля. Граждан обязали использовать защиту в общественных местах, транспорте, магазинах, аптеках и даже на улицах. Чуть позже ограничения ослабили: на улицах маски разрешили не носить.

28 сентября губернатор Иван Белозерцев вновь напомнил о необходимости соблюдать противоэпидемические меры и использовать защиту.

«В том случае, когда введен так называемый «масочный режим», любое появление физического лица в общественном месте без маски будет иметь признаки противоправного деяния, направленного на создание угрозы не только собственной безопасности, но и безопасности, жизни, здоровью других лиц», - пояснили в управлении.

Поэтому действия продавцов и кассиров в магазинах и сотрудников других организаций, не пускающих посетителей без маски, не могут рассматриваться как нарушение прав потребителей и не нарушают договоров розничной купли-продажи.

А вот действия людей, приходящих без защиты, можно трактовать как нарушение не только этого договора, но и правил поведения при режиме повышенной готовности. В таком случае есть основания для привлечения их к административной ответственности.