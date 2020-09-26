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Общество

В день субботника из Пензы вывезли 378 кубометров мусора

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В субботу, 26 сентября, в Пензе прошел первый общегородской осенний субботник, давший старт месячнику по благоустройству.

В Ленинском районе вывезен мусор и ветки на острове Пески и вдоль Набережной Реки Пензы. Проведено благоустройство Юбилейной площади, улиц Ставского, Бакунина, Кирова, Сборной, Куприна и других.

В Железнодорожном районе приведены в порядок сквер им. Ф. Э. Дзержинского, общественная территория на улице Дружбы и участок, прилегающий к стадиону «Спартак». Масштабная работа по ликвидации стихийных свалок прошла в микрорайоне Стрела, убран мусор от сноса домов в Жемчужном проезде, расчищена хоккейная «коробка» на улице Жемчужной.

В Октябрьском районе работы проводились в сквере «Химмашевский», на аллее на улице Докучаева, у пруда рядом с городской больницей № 6, а также у Безымянного ручья в районе улицы Ульяновской.

В Первомайском районе прошла экологическая акция «Чистый берег», очищены от накопившегося мусора берега рек Пензы и Суры и микрорайон Междуречье, благоустроены лесополосы на улицах Попова, Пацаева, Лермонтова, Окружной.

«Участниками общегородского субботника стали 8 874 человека. Было задействовано 66 единиц техники. Вывезено 378 кубометров бытового мусора. Вывоз собранного мусора на полигон осуществляется бесплатно по путевкам, заверенным районной администрацией», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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