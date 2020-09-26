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Спорт

На «Кросс наций» отобрали лучших в каждой категории спортсменов

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В «Кроссе наций» в Пензе приняли участие около 7 000 человек. Все забеги проходили в течение недели среди школьников и студентов в их образовательных заведениях, а на Олимпийскую аллею пришли те, кто захотел бороться за призовые места.

Для участия в заключительных соревнованиях федерация легкой атлетики отобрала лучших спортсменов в каждой возрастной категории.

«Я долго тренировался, тренер увидел, что я хорошо занимаюсь, и сказал, что я сегодня буду бежать», - рассказал участник кросса.

«Наша жизнь такова, что в сегодняшних условиях мы вынуждены искать новый формат проведения массовых мероприятий. В Пензенской области, я считаю, мы такой формат нашли», - отметил врио министра физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Дистанции разные - от 1 километра до 12. Сначала пробежали самые юные атлеты. Старт быстрый, но к финишу обычно многие устают, некоторые даже идут пешком.

«Ну папа немножко помог - взял, понес», - призналась участница кросса.

А у взрослых участников в забегах уже все серьезнее. Будущий учитель физкультуры и чемпионка России по легкой атлетике Анастасия Платонова не оставила своим соперницам шансов на победу.

«Пробежала четыре километра. Сложновато было, конечно, особенно на подъеме в конце. Но так вроде нормально было», - оценила свои способности девушка.

Всем победителям и призерам «Кросса наций» были вручены награды Министерства спорта России.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

7 000 человек
моловата нация

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