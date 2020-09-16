В Пензе на улице Нейтральной насмерть сбили лося

16.09.2020 | 11:22

Еще один сохатый погиб под колесами автомобиля. Инцидент произошел в ночь на среду, 16 сентября, в Пензе, на улице Нейтральной, у поворота на микрорайон ГПЗ-24. В этом месте растет лес и находится старица реки.

«Сентябрь - время гона лосей. Животные активно передвигаются и становятся менее осторожными. Поэтому при движении по автодорогам, проходящим через лесные массивы, необходимо быть особенно внимательным и соблюдать скоростной режим», - напомнили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Брачный период у сохатых проходит с августа по октябрь включительно. Лесные великаны теряют осторожность и могут проявлять агрессию не только к соперникам-сородичам, но и к людям.

Но в данном случае лось стал жертвой технического прогресса и лишился жизни. Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 80 тысяч рублей.

В Пензенской области дикие копытные нередко гибнут на дорогах. В мае жертвами ДТП стали полуторагодовалая лосиха в Пензенском районе и годовалый самец в Городищенском. В июне грузовик сбил сохатого в Башмаковском районе.

Однако бывает, что пострадавшей стороной становятся люди. В августе в Городищенском районе автомобиль УАЗ, известный в народе как «буханка», столкнулся с лосем. 60-летний водитель и 58-летняя пассажирка получили травмы и попали в больницу. А вот четвероногий участник инцидента скрылся с места ДТП.

Впрочем, иногда животные, сами не осознавая того, показывают пример людям. Житель Заречного запечатлел на видео, как красавец-лось пересекает проезжую часть по пешеходному переходу. «В Заречном настолько суровые блюстители закона, что даже лоси не рискуют нарушать ПДД», - прокомментировал ролик автор.