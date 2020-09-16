Сетевое издание|18+|Среда|16 сен 2020|13:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе на улице Нейтральной насмерть сбили лося

Печать

Еще один сохатый погиб под колесами автомобиля. Инцидент произошел в ночь на среду, 16 сентября, в Пензе, на улице Нейтральной, у поворота на микрорайон ГПЗ-24. В этом месте растет лес и находится старица реки.

«Сентябрь - время гона лосей. Животные активно передвигаются и становятся менее осторожными. Поэтому при движении по автодорогам, проходящим через лесные массивы, необходимо быть особенно внимательным и соблюдать скоростной режим», - напомнили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Брачный период у сохатых проходит с августа по октябрь включительно. Лесные великаны теряют осторожность и могут проявлять агрессию не только к соперникам-сородичам, но и к людям.

Но в данном случае лось стал жертвой технического прогресса и лишился жизни. Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 80 тысяч рублей.

В Пензенской области дикие копытные нередко гибнут на дорогах. В мае жертвами ДТП стали полуторагодовалая лосиха в Пензенском районе и годовалый самец в Городищенском. В июне грузовик сбил сохатого в Башмаковском районе.

Однако бывает, что пострадавшей стороной становятся люди. В августе в Городищенском районе автомобиль УАЗ, известный в народе как «буханка», столкнулся с лосем. 60-летний водитель и 58-летняя пассажирка получили травмы и попали в больницу. А вот четвероногий участник инцидента скрылся с места ДТП.

Впрочем, иногда животные, сами не осознавая того, показывают пример людям. Житель Заречного запечатлел на видео, как красавец-лось пересекает проезжую часть по пешеходному переходу. «В Заречном настолько суровые блюстители закона, что даже лоси не рискуют нарушать ПДД», - прокомментировал ролик автор.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

Охотничий фонд? В черте города?

Гость||

Эх, жаль лосяша

Гость||

Гость писал(a):

Охотничий фонд? В черте города?
Где тут про охот фонд?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте