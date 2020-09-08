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Общество

В Пензенской области продлен режим повышенной готовности

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Сурский край продолжит жить в режиме готовности дать отпор коронавирусной инфекции. Это неудивительно: за последние несколько дней ежедневно подтверждается не менее 90 новых случаев заболевания. 4 сентября за сутки прибавилось 90 пациентов, 5-го - 93, 6-го - 98, 7-го - 97, 8-го - 94.

«В Пензенской области режим повышенной готовности продлен до 17 сентября включительно без изменений», - сообщила в telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Режим ввели 16 марта. Цель меры - не допустить распространения коронавирусной инфекции. Ряд предприятий прекратил работу, населению рекомендовали оставаться дома и покидать жилище лишь для выхода в магазин, аптеку, больницу, прогулок с питомцами или же в экстренных ситуациях.

Впоследствии режим повышенной готовности неоднократно продлевался. В последний раз это случилось 26 августа, когда стало известно о сроке до 10 сентября. Теперь ограничения продолжатся еще некоторый период времени.

Пензенцы старше 65 лет и люди, которые страдают хроническими заболеваниями дыхательной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, должны соблюдать режим самоизоляции. В помещениях и в общественном транспорте необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

По данным оперативного штаба на 8 сентября, в области насчитывается 8 836 подтвержденных случая COVID-19. С начала эпидемии умерло 113 человек, выздоровело 8 087 пациентов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Уверен, что у нас хорошие чиновники.

И все, кому 65+ - сидят по домам!

Гость||

Идиотизм. Устраивают праздники, шествия, шоу и продливают режим. Где логика? Ах да, это же Пенза здесь логику искать бессмысленно.

Гость||

К чему ж, блин, готовимся-готовимся? Усиленно-повышенно-п.ц как?

Гость||

Хвалятся десятками тысяч людей на дне города.

Гость||

Смешно чеССе слово,продляем,но все открываем, статистика заражений неуклонно летит вверх,мы продляем,но собираем полчища людей на конТерты и гулянья...Пир во время чумы ей--ей.

Гость||

Это надо отпраздновать массовыми гуляниями.

Гость||

Это они центру для отчета продляют , а местные жители все и стар и млад гуляют.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сурский край продолжит жить в режиме готовности дать отпор коронавирусной инфекции
сколько можно готовиться??? пол года уже)))) никак не приготовятся))))))

Гость||

Так к чему с марта все повышенно готовимся???

Гость||

Пресс-секретарь регионального Управления Роспотребнадзора Вера Быкова: Число больных будет только увеличиваться. И причиной этого может стать празднование Дня города, так как все горожане шли на мероприятие без средств защиты, приводили с собой маленьких детей и стояли в ужасной давке.

"Мы направляли письма в правительство о необходимости воздержаться от проведения массовых мероприятий, но организаторы посчитали, что повеселить народ важнее", - пояснила пресс-секретарь.

Гость||

А ведь даже в столице нашей Родине --Москва.день города прошел без массовых гуляний.

Гость||

И когда завершится окончательно третий этап самоизоляции для граждан г.Пенза тем кому за 65 лет...??

Гость||

Гость писал(a):

А ведь даже в столице нашей Родине --Москва.день города прошел без массовых гуляний.
У наших чиновников для принятие такого решения ума не хватило?

Гость||

Гость писал(a):

И когда завершится окончательно третий этап самоизоляции для граждан г.Пенза тем кому за 65 лет...??
Когда в могилу загонят...

Гость||

Классы и школы по-тихому закрывать начинают

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Имя: Гость
Комментарий:

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