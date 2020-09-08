В Пензенской области продлен режим повышенной готовности

08.09.2020 | 18:01

Сурский край продолжит жить в режиме готовности дать отпор коронавирусной инфекции. Это неудивительно: за последние несколько дней ежедневно подтверждается не менее 90 новых случаев заболевания. 4 сентября за сутки прибавилось 90 пациентов, 5-го - 93, 6-го - 98, 7-го - 97, 8-го - 94.

«В Пензенской области режим повышенной готовности продлен до 17 сентября включительно без изменений», - сообщила в telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Режим ввели 16 марта. Цель меры - не допустить распространения коронавирусной инфекции. Ряд предприятий прекратил работу, населению рекомендовали оставаться дома и покидать жилище лишь для выхода в магазин, аптеку, больницу, прогулок с питомцами или же в экстренных ситуациях.

Впоследствии режим повышенной готовности неоднократно продлевался. В последний раз это случилось 26 августа, когда стало известно о сроке до 10 сентября. Теперь ограничения продолжатся еще некоторый период времени.

Пензенцы старше 65 лет и люди, которые страдают хроническими заболеваниями дыхательной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, должны соблюдать режим самоизоляции. В помещениях и в общественном транспорте необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

По данным оперативного штаба на 8 сентября, в области насчитывается 8 836 подтвержденных случая COVID-19. С начала эпидемии умерло 113 человек, выздоровело 8 087 пациентов.