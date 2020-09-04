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Общество

Автор скульптуры у фонтана: Здесь отражено небо

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«Все-таки я себе аллегорию архитектуры как-то по-другому представляю...» - призналась пензячка.

«Я пока не понимаю, как это связано с Пензой и с Фонтанной площадью, поэтому не могу ничего сказать», - присоединилась девушка.

Столь мощного отклика горожан за последние годы не удостаивался ни один арт-объект. «Кентавр» на Фонтанной площади стал настолько обсуждаемым, что люди из разных концов города приезжают туда для того, чтобы сделать фото бронзового изваяния и оценить по достоинству задумку творца.

«Если бы на этом месте стоял пензенский «кентавр», абашевский, то тогда это наше», - прокомментировал председатель правления регионального отделения Союза художников России Виктор Шабанов.

«У нас есть мужик с конем, а будет конь и мужик», - рассказал молодой человек.

Автор - заслуженный художник России Юрий Ткаченко, известный пензенцам благодаря скульптурному портрету Всеволода Мейерхольда, стоящего спиной к проходящим мимо. У «Кентавра» с торсом тоже не все просто.

«Здесь отражено небо», - высказался скульптор Юрий Ткаченко о прямоугольном отверстии в груди бронзового изваяния.

Искусство преисполнено тайным смыслом, разгадать который подчас удается не сразу. К критике в адрес себя и контактной скульптуры автор относится философски. Прежде чем сотворить такую фигуру, он нарисовал десять эскизов, прошедших обсуждение на градостроительных советах.

«Возникает вопрос, что у него за пространство в груди. Я как автор считаю, что это распахнутая душа, открытая для всего мира. Он рад всем», - пояснил Юрий Ткаченко

И даже улыбка у статуи - как у Гагарина, отметил автор.

Идею установки арт-объекта разделяет и один из коллег Юрия, который занимался разработкой проекта Фонтанной площади.

«Это 100% удачное решение, неожиданное. Если бы все скульптуры были однозначные, статичные, не было бы никакого интереса. Вы хотите тут поставить что-то очевидное? Кота или гнома?» - поделился недоумением директор архитектурного бюро «МАРТ» Марат Каскеев.

«Предполагалось, что на этой территории будет площадка для размещения арт-объектов. Здесь смогут попробовать свои силы и начинающие авторы, и маститые», - заявил главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе.

Какие бы доводы за и против такой архитектурной аллегории ни звучали, а на вопрос, во сколько бронзовое творение обошлось, так и не ответили.

«Про стоимость я говорить не буду», - закрыл тему Марат Каскеев.

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Гость||

Настоящему искусству никакие скрытые философские расшифровки не нужны, а вот всякую чушь обязательно надо как-то разъяснять.

Теперь мы хотя бы знаем имена этих лжефилософов - Ткаченко, Каскеев, Иоффе.

А вот стоимость что же не растолковали-то? Судя по переизбытку философии чуда-юда, она немаленькая.

Гость||

если б я имел коня -это был бы номер! если б конь имел меня, я б, наверно, помер! (с)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Это 100% удачное решение, неожиданное. Если бы все скульптуры были однозначные, статичные, не было бы никакого интереса. Вы хотите тут поставить что-то очевидное? Кота или гнома?» - поделился недоумением директор архитектурного бюро «МАРТ» Марат Каскеев.
А что такое Март ,а это структура олигарха Александра Леонидовича Мамута. Мамут -Иоффе-Ходос как замечательно они думают о нас ,а как стараются за бюджетные средства ,прямо жить не могут ... что либо не испохабив и переиначив под своё видение.Пусть Каскеев с Ткаченко возвращают деньги за это ....... и убираются ,ну вы поняли.Их бы проверить на употребление наркотических веществ,хотя может просто бездари и халтурщики.

Гость||

ПОЗОР! ПОЗОР! ПОЗОР! ПОЗОР! ПОЗОР!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

И даже улыбка у статуи - как у Гагарина, отметил автор.[/

похотливая ухмылка фавна - вот что здесь можно признать. вам, похабникам, улыбку ГАГАРИНА - подарившего счастье всем людям - НИКОГДА не повторить. в маскау вашей и прочих тварьческих притонах водятся в моделях только клонированные мачиозные стрекозлы. типуна жирного на поганый язык, коснувшийся ГАГАРИНА с его солнечной улыбкой

Гость||

Позор! Сделали говнище, а теперь через разного рода статейки пытаются народу внушить, что он быдло, которое не понимает высокого замысла этого псевдо-архитектора! Скульптура просто раскалывает общество!

И мне интересно, кто же принимал окончательное решение об установке этого объекта, который подогревает протестные настроения, именно в нынешней непростой ситуации в мире?

Гость||

При такой власти именно бездари и халтурщики решают, чем нам любоваться. Пусть Ткаченко размещает свое убожество на Чистых прудах, в паноптикуме уродов. Нам бы попроще по понятней. Где уж нам до их заумья.

Гость||

Парень правильно сказал, которого запикали, там не небо, а срам

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Здесь отражено небо», - высказался скульптор Юрий Ткаченко о прямоугольном отверстии в груди бронзового изваяния.
Юра, здесь отражён весь твой и твоей кодлы - Д......М. А небо тут ни разу не отражено.

Гость||

Не небо а анус лошади

Гость||

Этот кентавр -- это ворота в ад! Если сейчас его не убрать, то дальше любой идиот будет ставить в центре города свои уродливые творения и впаривать о каком-то "высоком" смысле. Скоро уже кучи говна будут называть искусством. Демонтировать уродца немедленно!

Гость||

Кто ток освободиться сразу к коню с Голодухи.

Гость||

В девяностых ему бы сломали руки за это издевательство,над жителями города.Это не художник,а дурачок.

Гость||

"Творцов" - на принудительное лечение! Извращенцы!

Гость||

Обратите внимание,что плитка одна и та же,что на набережной,что у фонтана.

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Имя: Гость
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