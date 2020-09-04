Автор скульптуры у фонтана: Здесь отражено небо

04.09.2020 | 19:30

«Все-таки я себе аллегорию архитектуры как-то по-другому представляю...» - призналась пензячка.

«Я пока не понимаю, как это связано с Пензой и с Фонтанной площадью, поэтому не могу ничего сказать», - присоединилась девушка.

Столь мощного отклика горожан за последние годы не удостаивался ни один арт-объект. «Кентавр» на Фонтанной площади стал настолько обсуждаемым, что люди из разных концов города приезжают туда для того, чтобы сделать фото бронзового изваяния и оценить по достоинству задумку творца.

«Если бы на этом месте стоял пензенский «кентавр», абашевский, то тогда это наше», - прокомментировал председатель правления регионального отделения Союза художников России Виктор Шабанов.

«У нас есть мужик с конем, а будет конь и мужик», - рассказал молодой человек.

Автор - заслуженный художник России Юрий Ткаченко, известный пензенцам благодаря скульптурному портрету Всеволода Мейерхольда, стоящего спиной к проходящим мимо. У «Кентавра» с торсом тоже не все просто.

«Здесь отражено небо», - высказался скульптор Юрий Ткаченко о прямоугольном отверстии в груди бронзового изваяния.

Искусство преисполнено тайным смыслом, разгадать который подчас удается не сразу. К критике в адрес себя и контактной скульптуры автор относится философски. Прежде чем сотворить такую фигуру, он нарисовал десять эскизов, прошедших обсуждение на градостроительных советах.

«Возникает вопрос, что у него за пространство в груди. Я как автор считаю, что это распахнутая душа, открытая для всего мира. Он рад всем», - пояснил Юрий Ткаченко

И даже улыбка у статуи - как у Гагарина, отметил автор.

Идею установки арт-объекта разделяет и один из коллег Юрия, который занимался разработкой проекта Фонтанной площади.

«Это 100% удачное решение, неожиданное. Если бы все скульптуры были однозначные, статичные, не было бы никакого интереса. Вы хотите тут поставить что-то очевидное? Кота или гнома?» - поделился недоумением директор архитектурного бюро «МАРТ» Марат Каскеев.

«Предполагалось, что на этой территории будет площадка для размещения арт-объектов. Здесь смогут попробовать свои силы и начинающие авторы, и маститые», - заявил главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе.

Какие бы доводы за и против такой архитектурной аллегории ни звучали, а на вопрос, во сколько бронзовое творение обошлось, так и не ответили.

«Про стоимость я говорить не буду», - закрыл тему Марат Каскеев.