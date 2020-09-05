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Общество

В Пензенской области зафиксировано 93 новых случая коронавируса

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В субботу, 5 сентября, стало известно о 93 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Пензенской области. В числе пациентов - подростки 5 и 17 лет.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, в Пензе зафиксировано 68 случаев COVID-19. По 4 случая приходятся на Лопатинский, Кузнецкий и Городищенский районы, по 2 - в Никольском и Сердобском, по 1 - в Пензенском, Шемышейском, Бессоновском, Каменском, Камешкирском, Сосновоборском, Неверкинском, Мокшанском и Бековском районах.

С начала эпидемии в регионе заболело 8 547 человек. 8 003 пациента выздоровели, 112 человек скончались.

О последней смерти от коронавирусной инфекции, осложненной пневмонией, стало известно в пятницу, 4 сентября, - скончалась 68-летняя женщина. В этот же день стены больниц покинули 124 человека, преодолевших болезнь.

На текущей неделе ежедневно наблюдается рост заболеваемости. 1 сентября количество новых инфицированных составило 75, 2-го - 79, 3-го - 85, 4-го - 90.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Ааааааа

Гость||

Ну и что нам все равно. Будем проводим массовые мероприятия.

Гость||

Нужно строить крематорий и выполнять все рекомендации Роспотребнадзора.

Гость||

полный идиотизм. И праздник города во время чумы.

Гость||

Выборы же, святое дело

Гость||

Кто нибудь может объяснить откуда такой прирост?

Гость||

100 будет завтра или послезавтра?

Гость||

все ограничения коту под хвост.обнулились

Гость||

Гость писал(a):

то нибудь может объяснить откуда такой прирост?
Лаборантка из отпуска вышла?

Гость||

Так надо или нужно?

Гость||

Плевать на вирус, он не опасен для большинства людей. А рост сейчас решили показать, чтобы продвинуть нашу недовакцину ...

Гость||

Гость писал(a):

Гость|05.09.2020 11:13|

Кто нибудь может объяснить откуда такой прирост?

Было всё спокойно,пока не стали наши возвращаться с югов,а виноватыми сделают стариков,которые ходят по магазинам без масок.

Гость||

Гость писал(a):

А рост сейчас решили показать, чтобы продвинуть нашу недовакцину ...
чтобы показать ее неэффективность и вред

Гость||

Гость писал(a):

Плевать на вирус, он не опасен для большинства людей. А рост сейчас решили показать, чтобы продвинуть нашу недовакцину ...
Ты так боишься ковида . Каждый день под новостью первый твой коментарий. Совсем бедный из дома не выходишь?

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Имя: Гость
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