В Пензенской области зафиксировано 93 новых случая коронавируса

05.09.2020 | 10:49

В субботу, 5 сентября, стало известно о 93 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Пензенской области. В числе пациентов - подростки 5 и 17 лет.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, в Пензе зафиксировано 68 случаев COVID-19. По 4 случая приходятся на Лопатинский, Кузнецкий и Городищенский районы, по 2 - в Никольском и Сердобском, по 1 - в Пензенском, Шемышейском, Бессоновском, Каменском, Камешкирском, Сосновоборском, Неверкинском, Мокшанском и Бековском районах.

С начала эпидемии в регионе заболело 8 547 человек. 8 003 пациента выздоровели, 112 человек скончались.

О последней смерти от коронавирусной инфекции, осложненной пневмонией, стало известно в пятницу, 4 сентября, - скончалась 68-летняя женщина. В этот же день стены больниц покинули 124 человека, преодолевших болезнь.

На текущей неделе ежедневно наблюдается рост заболеваемости. 1 сентября количество новых инфицированных составило 75, 2-го - 79, 3-го - 85, 4-го - 90.