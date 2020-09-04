Сетевое издание|18+|Пятница|4 сен 2020|11:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |
 

Культура

Экскурсантам расскажут о романтиках, призраках и деревянных узорах Пензы

Печать

Во время празднования Дня города в Пензе пройдут необычные экскурсии, предусматривающие три тематических направления.

«Романтика, роковые красавицы губернии, интересные факты из жизни известных пензенских деятелей литературы и искусства откроются всем участникам маршрута «Истории любви». Экскурсии пройдут в субботу, 5 сентября. Начало в 14:00 и в 17:00. Желающих приглашают подойти к входу в ботанический сад (ул. Карла Маркса, 2а)», - рассказали в пресс-службе администрации Пензы.

Те, чье внимание привлекают резные наличники и другие декоративные элементы на старых домах, могут подробно узнать о зашифрованных в них знаках на маршруте «Пензенское узорочье». Экскурсантов ждут 5 и 6 сентября в 15:00 в сквере рядом с домом № 46 на улице Свердлова.

О призраках и злодеях пойдет рассказ на экскурсии «Мистическая Пенза», которая состоится в воскресенье, 6 августа, в 14:00 и 17:00. Сбор назначен у здания бывшего кинотеатра «Родина».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сбор назначен у здания бывшего кинотеатра «Родина»
заманивают к собору поближе.

Лучше сбор около лошадиной задницы.

Гость||

Церковная тематика уже надоела всем... Вот и заманивают,дабы завладеть сознанием,а потом как "карта ляжет".

Гость||

не трожте ДК Дзержинского!!! евнухи

Гость||

6 августа? назад во времени?))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте