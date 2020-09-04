Экскурсантам расскажут о романтиках, призраках и деревянных узорах Пензы

04.09.2020 | 09:51

Во время празднования Дня города в Пензе пройдут необычные экскурсии, предусматривающие три тематических направления.

«Романтика, роковые красавицы губернии, интересные факты из жизни известных пензенских деятелей литературы и искусства откроются всем участникам маршрута «Истории любви». Экскурсии пройдут в субботу, 5 сентября. Начало в 14:00 и в 17:00. Желающих приглашают подойти к входу в ботанический сад (ул. Карла Маркса, 2а)», - рассказали в пресс-службе администрации Пензы.

Те, чье внимание привлекают резные наличники и другие декоративные элементы на старых домах, могут подробно узнать о зашифрованных в них знаках на маршруте «Пензенское узорочье». Экскурсантов ждут 5 и 6 сентября в 15:00 в сквере рядом с домом № 46 на улице Свердлова.

О призраках и злодеях пойдет рассказ на экскурсии «Мистическая Пенза», которая состоится в воскресенье, 6 августа, в 14:00 и 17:00. Сбор назначен у здания бывшего кинотеатра «Родина».