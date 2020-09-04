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Общество

В Пензенской области откроются 1 085 избирательных участков

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В Пензенской области будут работать 1 085 избирательных участков. Об этом в пятницу, 4 сентября, со ссылкой на председателя регионального избиркома Александра Синюкова сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Голосовать жители региона начнут 11-го числа. Участки будут работать с 8:00 до 20:00.

Всех избирателей обеспечат средствами индивидуальной защиты - одноразовыми перчатками и масками. Они уже поступают на участки, и к вечеру 10 сентября все учреждения, где организуют выборы, будут ими укомплектованы.

«В единый день голосования 13 сентября в Пензенской области состоятся дополнительные выборы депутата Государственной думы РФ по Лермонтовском одномандатному округу № 147, выборы губернатора области и в 19 районах – дополнительные выборы муниципального уровня», - добавили в пресс-службе регионального правительства.

Избиратели получат приглашение на выборы. Их фото разместили на странице избиркома области в соцсети Instagram. На всероссийское голосование по поправкам в Конституцию приглашения не изготавливались. Граждан извещали посредством обычных объявлений или электронных сообщений.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото 2 instagram.com/ikpenza_58
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Гость||

ждем 79% за текущего губернатора?

Гость||

Гость писал(a):

ждем 79% за текущего губернатора?
чо й та 79%

Бери выше - 146% ! ! !

Гость||

Почему с 8.00 др 20.00, а не с 6.00 до 22.00. Как в союзе. Это рабочее время для большинства жителей города. В воскресенье тоже рабочие дни. Вопрос -когда голосовать.

Имя: Гость
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