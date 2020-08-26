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Общество

Большинство пензенцев перестали пользоваться масками

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Августовский антирекорд: в регионе зарегистрировано самое большое число случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние три с половиной недели. COVID-19 диагностировали еще у 59 пензенцев, 52 из них живут в областном центре. Среди новых пациентов - 6-летний ребенок.

Всего за время пандемии инфицированными оказались свыше 7 800 земляков. Побороть болезнь не смогли 104 человека.

Эпидемиологическая ситуация нормализуется, говорят представители различных министерств и ведомств. Однако на графике распространения заразы цифры вновь поползли вверх, хоть и медленно, - повод задуматься о своем здоровье. Как говорится, спасение утопающих - дело рук самих утопающих.

Пензенцы в большинстве своем перестали пользоваться средствами индивидуальной защиты. А ведь в самом начале пандемии, когда в области регистрировалось по одному, по два заболевших в день, люди практически поголовно ходили в масках. Их по-прежнему нужно надевать в общественных местах, в транспорте, магазинах, различных учреждениях. Также сохраняется обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет.

Режим повышенной готовности в регионе продлен до 10 сентября включительно.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

все крупные чинуши говорят что все хорошо,люди это слушают и выполняют их требования.

Гость||

Чиновники не носят маски,чиновники за 65 лет не сидят дома.вы чего ещё клоуны костюмные хотите? Какие маски?

Гость||

В Белоруссии 100000 митинги и нечего не кто не умирает, на улицах не падает!(по крайней мере от вируса короны)

Гость||

Гость писал(a):

не кто не умирает
Никто.

Гость||

Вторая волна идёт. Рекорды в Италии и Испании. Украина закрывает границы. Скоро и у нас.

Гость||

На третьей фотке тётьки - АГОНЬ! )))

Гость||

Гость писал(a):

Вторая волна идёт.
Дебилизма.

Гость||

И дебилизма тоже. Куды ж деваться

Гость||

Гость писал(a):

И дебилизма тоже. Куды ж деваться
))) во-во )))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенцы в большинстве своем перестали пользоваться средствами индивидуальной защиты
Всё Это,в РФ, замутили лишь с одной целью,запретит митинги.Только дурачки носят маски обогащая олигархов.

Гость||

Да плевать на барановирус, он не опасен для подавляющего большинства людей! И уже все поняли это. А губернатор все продляет мифический режим повышенной готовности. Смешно

Гость||

Выходитьиз дома опасно,да и просто жить то же

Гость||

Зря вы так. Маска очень даже полезная вещь. Приспичило меня по большому,заскочил в подъезд,а чем вытереть,правильно,маской очень даже хорошо.

Гость||

Вторая волна пишут бывает тяжелее первой, а к лету всё закончится.

Гость||

Именно поэтому в Пензе запланированы массовые мероприятия на день города? Какой день города может быть в период пандемия? Власти противоречат сами себе

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Имя: Гость
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