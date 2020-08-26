Большинство пензенцев перестали пользоваться масками

26.08.2020 | 19:16

Августовский антирекорд: в регионе зарегистрировано самое большое число случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние три с половиной недели. COVID-19 диагностировали еще у 59 пензенцев, 52 из них живут в областном центре. Среди новых пациентов - 6-летний ребенок.

Всего за время пандемии инфицированными оказались свыше 7 800 земляков. Побороть болезнь не смогли 104 человека.

Эпидемиологическая ситуация нормализуется, говорят представители различных министерств и ведомств. Однако на графике распространения заразы цифры вновь поползли вверх, хоть и медленно, - повод задуматься о своем здоровье. Как говорится, спасение утопающих - дело рук самих утопающих.

Пензенцы в большинстве своем перестали пользоваться средствами индивидуальной защиты. А ведь в самом начале пандемии, когда в области регистрировалось по одному, по два заболевших в день, люди практически поголовно ходили в масках. Их по-прежнему нужно надевать в общественных местах, в транспорте, магазинах, различных учреждениях. Также сохраняется обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет.

Режим повышенной готовности в регионе продлен до 10 сентября включительно.