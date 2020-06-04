В Пензе анонсировали меры предосторожности при голосовании 1 июля

04.06.2020 | 14:27

В четверг, 4 июня, председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков рассказал о санитарных нормах, которые будут соблюдаться во время голосования за поправки в Конституцию РФ 1 июля.

По его словам, все участки (1 085) обеспечат дезинфицирующими средствами, каждое помещение с 24 июня по 1 июля обработают хлорсодержащими веществами, туда доставят средства индивидуальной защиты как для членов комиссии, так и для наблюдателей и избирателей.

Перед входом в помещение разместят антибактериальный коврик, посетителям будут измерять температуру. Если собственных маски и перчаток у пришедших не окажется, ими обеспечат, руки всем протрут антисептиком. Для соблюдения дистанции развесят сигнальные ленты, столы также разграничат.

В списки избирателей сразу внесут паспортные данные, поэтому документ нужно будет просто предъявить на расстоянии или положить на стол.

Желающий проголосовать возьмет со стола бюллетень и пройдет в кабину. Передней шторки там не будет по рекомендации Роспотребнадзора, оставят только боковые. Поставив галочку в том или ином окошке, избиратель опустит бюллетень в урну. Там, где есть возможность, организуют выход людей через другую дверь, чтобы разделить потоки.

Что касается голосования вне помещения, приоритет также отдается бесконтактному способу. Заявление можно подать заранее. Подготовят специальные реестры тех, кто хочет выразить свое мнение о поправках в Конституцию РФ на дому. К таким людям будет выезжать комиссия в составе двух членов с правом решающего голоса и наблюдателя либо одного с правом решающего голоса и двумя наблюдателями.

Дверную ручку и звонок предварительно обработают. Комиссия передаст участнику голосования запаянный пакет с маской и печатками, дезсалфеткой, одноразовой ручкой, бюллетенем и заявлением о том, что бюллетень получен. Человек выйдет на площадку или, если это частный дом, на улицу и опустит бюллетень в урну на глазах у комиссии, на расстоянии.