Сетевое издание|18+|Четверг|4 июн 2020|15:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Пензе анонсировали меры предосторожности при голосовании 1 июля

Печать

В четверг, 4 июня, председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков рассказал о санитарных нормах, которые будут соблюдаться во время голосования за поправки в Конституцию РФ 1 июля.

По его словам, все участки (1 085) обеспечат дезинфицирующими средствами, каждое помещение с 24 июня по 1 июля обработают хлорсодержащими веществами, туда доставят средства индивидуальной защиты как для членов комиссии, так и для наблюдателей и избирателей.

Перед входом в помещение разместят антибактериальный коврик, посетителям будут измерять температуру. Если собственных маски и перчаток у пришедших не окажется, ими обеспечат, руки всем протрут антисептиком. Для соблюдения дистанции развесят сигнальные ленты, столы также разграничат.

В списки избирателей сразу внесут паспортные данные, поэтому документ нужно будет просто предъявить на расстоянии или положить на стол.

Желающий проголосовать возьмет со стола бюллетень и пройдет в кабину. Передней шторки там не будет по рекомендации Роспотребнадзора, оставят только боковые. Поставив галочку в том или ином окошке, избиратель опустит бюллетень в урну. Там, где есть возможность, организуют выход людей через другую дверь, чтобы разделить потоки.

Что касается голосования вне помещения, приоритет также отдается бесконтактному способу. Заявление можно подать заранее. Подготовят специальные реестры тех, кто хочет выразить свое мнение о поправках в Конституцию РФ на дому. К таким людям будет выезжать комиссия в составе двух членов с правом решающего голоса и наблюдателя либо одного с правом решающего голоса и двумя наблюдателями.

Дверную ручку и звонок предварительно обработают. Комиссия передаст участнику голосования запаянный пакет с маской и печатками, дезсалфеткой, одноразовой ручкой, бюллетенем и заявлением о том, что бюллетень получен. Человек выйдет на площадку или, если это частный дом, на улицу и опустит бюллетень в урну на глазах у комиссии, на расстоянии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Нет, делать там нечего, занятие для дурачков

Гость||

Цирк. Уже известны заранее результаты

Гость||

Вот и получайте, что заслужили. Какой народ - такие и власти. Надевайте банки пластиковые на голову как китайцы в эпидемию и идите голосовать . По крайней мере будете знать, что сделали от себя все возможное.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В списки избирателей сразу внесут паспортные данные, поэтому документ нужно будет просто предъявить на расстоянии или положить на стол.
отлично,то есть паспорт можно и не брать уже) а лучше и не переться вообще,зачем?

Гость||

Вот именно зачем? Идти при таких мерах стоит только ради голосования ПРОТИВ. Те, кто ЗА, могут не подвергать себя лишней опасности.

Гость||

В нацюцюрниках приходить?

Гость||

Толково придумано.

Гость||

На побитие рекорда Моисея 40 лет таскавшего по пустыне стадо...

Гость||

Помните,последние 2-3 месяца двухпроцентные с визгами пророчили крах экономики,миллионы безработных, сотни тысяч жертв ковида,политическую бурю,бунты и грабежи на улицах,мародёрство,а ещё про президента в бункере шипели?Всё угадали,черти.Страной промахнулись.

Гость||

На кладбище нельзя даже в маске,а на голосование пожалуйста?

Запрети губернатор! Кишка тонка?

Гость||

Кишка у нас толстая. В ней вся раша поместилась...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте