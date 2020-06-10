В Пензенской области выявили еще 126 случаев заражения вирусом

10.06.2020 | 10:35

В среду, 10 июня, стало известно, что в Пензенской области выявили еще 126 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, общее число заболевших стало равняться 3 317.

Накануне был зарегистрирован антирекорд по числу подтвержденных за сутки диагнозов - 138. По этому показателю регион занял второе место в Приволжском федеральном округе.

Сурский край уступил лишь Нижегородской области, где выявили 292 новых случая опасной инфекции. После Пензенской области в антирейтинге шли Саратовская, там прирост за сутки составил 115, и Ульяновская - 94.

Предыдущий рекорд - 110 человек - регистрировался 22 мая и 8 июня.