Сетевое издание|18+|Среда|10 июн 2020|11:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Пензенской области выявили еще 126 случаев заражения вирусом

Печать

В среду, 10 июня, стало известно, что в Пензенской области выявили еще 126 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, общее число заболевших стало равняться 3 317.

Накануне был зарегистрирован антирекорд по числу подтвержденных за сутки диагнозов - 138. По этому показателю регион занял второе место в Приволжском федеральном округе.

Сурский край уступил лишь Нижегородской области, где выявили 292 новых случая опасной инфекции. После Пензенской области в антирейтинге шли Саратовская, там прирост за сутки составил 115, и Ульяновская - 94.

Предыдущий рекорд - 110 человек - регистрировался 22 мая и 8 июня.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Половцев победили, печенегов. А теперь вышли на плато.

Гость||

вчера выписали 120 человек, сегодня еще столько же. Так что рост небольшой

Гость||

и где они его только находят они что режим повышенной готовности не соблюдали или на самоизоляцию положили или маски не носили?

Гость||

Судя по этой новости https://www.penzainform.ru/news/social/2020/06/09/po_sluchayam_koronavirusa_za_sutki_region_zanyal_2-e_mesto_v_pfo.html во всём виновата РПЦ. Пензаинформ намекает.

Политекантроп (гость)||

Гость писал(a):

вчера выписали 120 человек, сегодня еще столько же. Так что рост небольшой
Региться надо, Дина.

Несолидно под "гостем"

Гость||

Как Питер догоним, так и остановимся. Госпиталь инфекционный нужен!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

бщее число заболевших стало равняться 3 317.
А вот если бы проявляя заботу о здоровье населения в области был бы в марте на 30 дней введен чс карантин больных было бы меньше или так же?

Гость||

Какое еще голосование 1 июля при таком числе зараженных?

Гость||

И слово "рекорд" пишут без кавычек! Надо же какое достижение.

Гость||

Гость писал(a):

Какое еще голосование 1 июля при таком числе зараженных?
к параду число зараженных уменьшится значительно, а к голосованию вирус будет побежден

Гость||

Сегодня очередной рекорд по количеству активных за все время распространения вируса в Пензе - 632 человека. Предыдущие рекорды были вчера (594) и позавчера (594). Рост количества активных продолжается уже четвертую неделю.

Гость||

Сегодня очередной рекорд по количеству активных за все время распространения вируса в Пензе - 632 человека. Предыдущие рекорды были вчера (632) и позавчера (594). Рост количества активных продолжается уже четвертую неделю.

Гость||

Когда меры будут приниматься реальные, а не только на словах?

Гость||

Шёл жаркий июнь 2020-го года. Заболеваемость «сезонной внебольничной пневмонией» и «ОРВИ» продолжала стремительно расти…

Гость||

Да, сезон затянулся

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте