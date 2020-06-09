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Общество

По случаям коронавируса за сутки регион занял 2-е место в ПФО

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По числу заражений коронавирусом за минувшие сутки (138) Пензенская область вышла на второе место среди регионов ПФО.

Сурский край уступил лишь Нижегородской области, где выявили 292 новых случая опасной инфекции.

После Пензенской области в антирейтинге идут Саратовская, там прирост за сутки составил 115 пациентов, и Ульяновская - 94.

На данный момент в регионе коронавирус подтвердили у 3 194 человек. 8 июня прибавилось 110 новых пациентов, 7-го числа - 98.

8 июня во время совещания в правительстве губернатор Иван Белозерцев отметил, что наблюдается спад числа новых случаев COVID-19.

«Да, проблема сегодня остается напряженной… Вижу, что все равно идет спад по количеству заболевших… Когда большая часть жителей Пензенской области находилась на самоизоляции, количество заболевших было больше, чем сегодня, когда большая часть людей вышла на работу», - констатировал тогда глава региона.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Сравнили Саратовскую и Пензенскую область! Мы Дагестан обогнали! Там горы, трудно добраться медикам и т.д, а у нас уроды моральные у власти.

Гость||

Ура! Вышли на плато! Губернатор не ошибается! Готовимся к смягчению режима готовности, параду и обнулению!

Гость||

Просите помощи у Москвы! Стройте госпиталь!

Гость||

Вижу, идет спад по кол-ву заболевших...

Сколько можно брехать?

Гость||

Кому нужен парад в Пензе? Опять одна показуха.

Гость||

Гость писал(a):

Кому нужен парад в Пензе? Опять одна показуха.
Танк зря чтоли восстановили?

Гость||

Гость писал(a):

Танк зря чтоли восстановили?
Наш асфальт не выдержит советской мощи танковых сил. Надо улицы сначала бордюрами вымостить. ;)

Гость||

Ну, проедет на танке один, мы ему из окна помашем.

Гость||

Эти анализы были сделаны давно, да чтож вы паникуете то, будьте адекватными!

Гость||

Чего шум подняли. Сами сидите на самоизоляции??? Конечно нет. Так что начинайте с себя.

Гость||

КОГДА ВЫЙДЕМ НА ПЕРВОЕ МЕСТО?

Гость||

Лучше в области не становится! Такими темпами и первый этап отменить нужно, и посадить всех на жопу, и руководство всё в отставку как не пригодных.

Гость||

Гость писал(a):

Танк зря чтоли восстановили?
Пенза мстит?

Гость||

Какой же это нафиг спад??? Вчера 110 случаев, сегодня 138 уже. Спад чего??!

Гость||

Нужно больше церквей и храмов!

← Ctrl пред.
1234
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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