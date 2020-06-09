По случаям коронавируса за сутки регион занял 2-е место в ПФО

09.06.2020 | 10:57

По числу заражений коронавирусом за минувшие сутки (138) Пензенская область вышла на второе место среди регионов ПФО.

Сурский край уступил лишь Нижегородской области, где выявили 292 новых случая опасной инфекции.

После Пензенской области в антирейтинге идут Саратовская, там прирост за сутки составил 115 пациентов, и Ульяновская - 94.

На данный момент в регионе коронавирус подтвердили у 3 194 человек. 8 июня прибавилось 110 новых пациентов, 7-го числа - 98.

8 июня во время совещания в правительстве губернатор Иван Белозерцев отметил, что наблюдается спад числа новых случаев COVID-19.

«Да, проблема сегодня остается напряженной… Вижу, что все равно идет спад по количеству заболевших… Когда большая часть жителей Пензенской области находилась на самоизоляции, количество заболевших было больше, чем сегодня, когда большая часть людей вышла на работу», - констатировал тогда глава региона.