Сетевое издание|18+|Пятница|22 мая 2020|13:14
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Общество

Среди 110 новых зараженных коронавирусом есть годовалый ребенок

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В региональном оперативном штабе подтвердили информацию о 110 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией по состоянию на пятницу, 22 мая.

Пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина уточнила, что среди заболевших есть один годовалый ребенок. Таким образом, на настоящий момент коронавирус подтвержден у 55 несовершеннолетних: 40 детей в возрасте от 1 месяца до 10 лет и 15 подростков от 12 до 17 лет.

Остальным вновь выявленным пациентам - от 20 до 86 лет.

С начала регистрации коронавирусной инфекции в Сурском крае зарегистрировано 1 510 подтвержденных случаев заболевания. За это время выздоровело 1 076 заболевших.

За время эпидемии в Сурском крае скончались 13 человек. Это 9 мужчин (35, 42, 55, 56, 63, 66, 70, 75 и 86 лет) и 4 женщины (две - по 50, 71 и 77 лет).

За весь период эпидемии в вирусологической лаборатории центра гигиены и эпидемиологии было обследовано 27 839 человек, проведено 28 772 исследования. В лабораториях лечебной сети проверены 35 395 человек, проведено 37 829 тестов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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