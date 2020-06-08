Число перенесших коронавирусную инфекцию пензенцев превысило 2500

08.06.2020 | 19:34

В Пензенской области число пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, превысило 2500. Об этом сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Выписаны сегодня 98 пациентов. Итого выздоровевших - 2531», - написала она вечером в понедельник, 8 июня.

В тот же день в регионе был повторен рекорд по числу новых заражений. Зарегистрировали 110 случаев COVID-19 (столько же было 22 мая). Всего подтверждено 3 053.

По словам заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Александра Крымова, в основном болеют лица пенсионного возраста. На возраст от 20 до 49 лет приходится 35% заболевших, от 50 до 59 - 22%, старше 60 лет - 35,4%.

«Лидируют пенсионеры (40%), работники социальноориентированных профессий (включая сферу культуры) - 15%, персонал медицинских организаций - около 18%. Единичные проценты по другим группам (это неработающие, студенты вузов, персонал закрытых учреждений)», - уточнил Крымов.

Умерли за все время пандемии 18 человек: 17 мужчин и 11 женщин.