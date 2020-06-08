В Пензенской области скончались две женщины с коронавирусом

В понедельник, 8 июня, стало известно о двух смертях от коронавирусной инфекции, зарегистрированных в Пензенской области.
По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, скончались женщины 1947 и 1959 годов рождения.
Обе страдали ишемической болезнью сердца, атеросклеротическим кардиосклерозом, атеросклерозом аорты и коронарных артерий.
У старшей из погибших также были диагностированы пневмосклероз, нефросклероз и кисты почек. У младшей - сахарный диабет II типа и артериальная гипертензия.
В обоих случаях причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.
Таким образом, за все время пандемии скончались 28 пациентов - это 17 мужчин и 11 женщин.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Постройте нормальный крематорий. Хватит засытать гробы хлоркой(постановление Роспотребнадзора). У Пензенцев должен быть выбор,хоть в этом. О нормальной жизни молчим.