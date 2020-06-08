Сетевое издание|18+|Понедельник|8 июн 2020|19:56
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Происшествия

В Пензенской области скончались две женщины с коронавирусом

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В понедельник, 8 июня, стало известно о двух смертях от коронавирусной инфекции, зарегистрированных в Пензенской области.

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, скончались женщины 1947 и 1959 годов рождения.

Обе страдали ишемической болезнью сердца, атеросклеротическим кардиосклерозом, атеросклерозом аорты и коронарных артерий.

У старшей из погибших также были диагностированы пневмосклероз, нефросклероз и кисты почек. У младшей - сахарный диабет II типа и артериальная гипертензия.

В обоих случаях причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Таким образом, за все время пандемии скончались 28 пациентов - это 17 мужчин и 11 женщин.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Постройте нормальный крематорий. Хватит засытать гробы хлоркой(постановление Роспотребнадзора). У Пензенцев должен быть выбор,хоть в этом. О нормальной жизни молчим.

Гость||

Нууу с такими болячками.....

Гость||

Ну параноики ждём вас и ваши комментарии

Гость||

Гость писал(a):

Постройте нормальный крематорий. Хватит засытать гробы хлоркой(постановление Роспотребнадзора).
Вирус не жизнеспособен без живого организма. Роспотребнадзор должен знать, что через 2 часа после смерти человека вирусы погибают. Где им только дипломы выдают, специалисты недоделанные.

Гость||

Море обнажённых девок которые XОTЯТ СEKСА уже сегодня. Не упусти свой шанс по трaxаться, Регистрация бесплатная и анонимная, вот сайт ---- http://psce.pw/P9TS5

Гость||

Если не параноик будет знать реальную картину,то его посетит дристун.

Гость||

Вот из-за непараноиков и не сообщают, чтобы не разрушить их картину мира.

Гость||

В марте-апреле нужно было быть реалистами,а сейчас поздно пить боржоми...

Гость||

Обе женщины скончались от множества серьезных хронических заболеваний.

Гость||

Не сообщают, так как это реально отразит состояние медицины и неподготовку чинуш к эпидемии. Все равно эти смерти на их совести. И те , о которых молчат, трусливо ставя пневмонию, вместо коронавируса.

Имя: Гость
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